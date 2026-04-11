Cáncer, signo de Agua regido por Luna, recibe hoy 11 de abril de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Te será imposible escapar de las consecuencias de actos recientes. Resígnate y asegúrate de no repetir tus errores. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Cáncer en el amor hoy

No dejes que una situación de tensión cotidiana escale para convertirse en una discusión titánica. Contrólate.

Salud y energía de Cáncer este día 11 de abril de 2026

Que la posibilidad de salir impune por las traiciones a tu pareja ni siquiera cruce por tu mente. Acepta las consecuencias de tus errores.

Horóscopo laboral de Cáncer para hoy

Te resultará imposible cumplir con las responsabilidades a tu cargo para el día de hoy. Pide ayuda a tus pares laborales.

¿Cuáles son las fechas de Cáncer? Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.

El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Cáncer? Cáncer pertenece al elemento Agua.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.

Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.

Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.

Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Cáncer? Cáncer es más compatible con Escorpio, Piscis, Tauro. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Cáncer? El número de la suerte de Cáncer es el 2.