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Evolución del tiempo en Misiones: máxima y mínima para hoy, 11 de julio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (7.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
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El pronóstico para Misiones este 11 de julio de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 15°. Con vientos de 14 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
18°
Viento
Oeste 9 - 16 km/h
Lluvia
50% 2.2 mm
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Suroeste 10 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Sur 10 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 14 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 7.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 22°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol18:04
Horas de luz10h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación11%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 11 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:33 y se pone a las 18:04, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 7.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 11 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 14 - 33 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 17° 17° Noreste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 17° 17° Noreste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 17° 17° Noreste 4 - 7 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 17° 17° Norte 3 - 8 km/h 40% 1.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 17° 17° Sur 4 - 5 km/h 50% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 16° 16° Suroeste 6 - 15 km/h 40% 2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 17° 17° Noroeste 8 - 15 km/h 40% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 18° 18° Oeste 9 - 16 km/h 50% 2.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 19° 19° Suroeste 9 - 19 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 20° 20° Suroeste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
12:00 20° 20° Sur 10 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 20° 20° Sur 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Suroeste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 22° 22° Suroeste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
16:00 21° 21° Suroeste 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Suroeste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Suroeste 10 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Sur 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
20:00 18° 18° Sur 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Sur 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Sur 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Sur 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Sur 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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