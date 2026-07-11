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Evolución del tiempo en Salta: máxima y mínima para hoy, 11 de julio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.
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El pronóstico para Salta este 11 de julio de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de . Con vientos de 12 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Suroeste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Noreste 12 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Noreste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 12 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 22°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:48
Horas de luz10h 42m
Fase lunarMenguante
Iluminación11%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 11 de julio de 2026, el pronóstico en Salta indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:06 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 11 de julio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 12 - 30 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° Oeste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 5 - 9 km/h 0% Cubierto
05:00 Suroeste 5 - 11 km/h 0% Niebla
06:00 Suroeste 5 - 13 km/h 0% Niebla
07:00 10° 10° Oeste 4 - 13 km/h 0% Niebla
08:00 10° 10° Oeste 5 - 11 km/h 0% Niebla
09:00 10° 10° Suroeste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Sur 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Suroeste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Oeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Sureste 2 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Sur 0 - 14 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Este 2 - 14 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Este 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Noreste 12 - 28 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Este 11 - 30 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Este 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Noreste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Norte 5 - 12 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Noreste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Noreste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Norte 4 - 12 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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