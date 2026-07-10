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El Gobierno redujo los fondos a las provincias y llegó al piso más bajo desde 2005: cuáles recibieron los mayores montos

De acuerdo con un informe de Politikón Chaco, las transferencias no automáticas a las provincias y a CABA se desplomaron un 87,7% interanual real en el sexto mes del año y por segundo mes consecutivo, el gobierno de Milei congeló el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El presidente participó de la Vigilia por el 210.º Aniversario de la Independencia Nacional en la Casa Histórica de Tucumán.
El presidente participó de la Vigilia por el 210.º Aniversario de la Independencia Nacional en la Casa Histórica de Tucumán. Foto: Prensa Gobierno
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El Gobierno volvió a recortar las transferencias no automáticas a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires (CABA). En junio bajaron 87,7% interanual real y totalizaron en $48.300 millones, por lo que de esta manera, marcaron el nivel más bajo para ese mes desde 2005.

En el acumulado del primer semestre, los giros también cayeron contra el mismo período de 2025. Las transferencias acumularon $639.589 millones, lo que representó un descenso de 61,8% interanual real. Las cifras surgen de un trabajo realizado por la consultora Politikón Chaco.

Las transferencias no automáticas son los fondos que Nación gira discrecionalmente a las provincias. A diferencia de la coparticipación, no se distribuyen por una fórmula establecida por ley, sino que dependen de decisiones del Gobierno.

La baja en las transferencias no automáticas de junio coincide con una nueva etapa de acercamiento entre el Gobierno y 12 mandatarios provinciales. En el sexto mes del año, además, no hubo Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

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Las provincias que lideraron los giros de Nación en junio

En junio, Buenos Aires fue la provincia que recibió el mayor volumen de giros no automáticas con $13.159 millones, equivalentes al 27,2% del total. Le siguieron Corrientes, con $5014 millones (10,4%), impulsados principalmente por los envíos a su caja previsional y Santa Fe, con $4583 millones (9,5%).

Solo tres provincias registraron subas reales interanuales: San Luis (101,3%), Jujuy (6,6%) y Chubut (5,8). La consultora Politikon Chaco explicó que estas mejoras responden a la “base comparativas bajas, ya que en ninguno de esos tres casos los fondos recibidos en junio 2026 superaron los $600 millones”.

En el otro extremo, los 21 distritos restantes tuvieron caídas con marcados extremos: Mendoza fue la única con baja inferior al 10% (-7,8%) y en la otra punta, Tucumán, Santa Cruz, La Rioja y CABA presentan bajas superiores a -90%.

Los principales envíos estuvieron concentrados en tres programas. La Universalización de la Jornada Extendida fue el de mayor peso, con transferencias por $24.460 millones a 17 provincias, que representaron el 51% del total.

Le siguió el plan de Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (AFD), con $4985 millones destinados a tres distritos. Y las transferencias a cajas previsionales provinciales alcanzaron los $4000 millones, dirigidos exclusivamente a Corrientes.

En conjunto, estos tres conceptos explicaron el 69% de los envíos realizados durante el mes. El resto de las actividades totalizaron en $14.855 millones.

“A nivel acumulado, las transferencias no automáticas totalizaron $639.589 millones en los primeros seis meses del año, presentando una baja real interanual del 61,8% contra igual período del 2025. Se trata del segundo peor primer semestre desde, por lo menos, el 2005, superando únicamente al registro del 2024”, indicaron los analistas.

Qué pasó con el reparto de ATN durante junio

El Gobierno no distribuyó los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante junio por segundo mes consectutivo. Así, el saldo sin distribuir llegó a $455.658 millones en el semestre. Entre enero y junio, Nación distribuyó $121.000 millones en total en concepto de ATN.

Los Aportes del Tesoro Nacional representan el 1% de la masa coparticipable que se recauda por tributos federales. Si bien su creación es automática, la distribución es discrecional: el Gobierno decide cómo y cuándo girar esos fondos, que están destinados a asistir a provincias en situación de emergencia o con problemas financieros.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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