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El Pentágono desclasificó 40 archivos secretos de ovnis: videos de las fuerzas armadas, audios y el misterio en una planta nuclear

El lote de documentos oficiales incluye registros fechados entre 1949 y 2025 aportados por el FBI, la CIA y la NASA. Desde el impactante testimonio de un aviador veterano hasta el reporte de un extraño objeto con forma de diamante que obligó a activar las alertas de seguridad en una instalación de armas atómicas en Texas.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Filtraron partes del informe sobre Ovnis que prometió el Pentágono para fin de mes
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Este viernes 10 de julio, el Pentágono publicó 40 archivos sobre fenómenos anómalos no identificados, la categoría oficial correspondiente a los reportes conocidos popularmente como ovnis. Los documentos fueron incorporados a PURSUE, el sistema creado por el gobierno de Estados Unidos para localizar, revisar y publicar expedientes vinculados con estos eventos.

El material incluye registros fechados entre 1949 y 2025 y está compuesto por:

  • 19 grabaciones de video.
  • 14 expedientes escritos.
  • 4 audios oficiales.
  • 3 imágenes.

El material fue aportado por el Departamento de Energía, el FBI, la CIA, la NASA y áreas del propio Pentágono. La incorporación de este material a la plataforma indica que los casos permanecen abiertos por falta de información suficiente y no significa la confirmación de avistamiento de naves extraterrestres, tecnología ajena a la Tierra o contactos con otras formas de vida.

El objeto que desconcertó a un aviador con 28 años de servicio

Entre los casos más destacados figura un video registrado en 2019 desde una aeronave civil que llegó a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios a través de la Armada estadounidense. La secuencia dura 20 segundos y fue captada con un sensor infrarrojo.

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La tripulación detectó un objeto no identificado que se desplazaba por debajo de la aeronave y avanzaba en sentido contrario a gran velocidad. Según el informe, era pequeño y seguía una trayectoria recta.

El aviador que realizó el reporte, con 28 años de servicio en la Fuerza Aérea y la Armada, aseguró que nunca había visto algo con esas características de vuelo. Sin embargo, los datos disponibles no permiten conocer las dimensiones reales del objeto, su distancia o la velocidad exacta a la que se desplazaba.

Otro de los expedientes más llamativos corresponde a un incidente ocurrido el 1° de septiembre de 2015 en Pantex, una instalación de Texas destinada al mantenimiento, almacenamiento y desmantelamiento de componentes del arsenal nuclear de Estados Unidos. El sistema de vigilancia detectó un objeto al oeste del complejo que se desplazaba a una velocidad estimada de entre 16 y 24 kilómetros por hora.

Pentágono de Estados Unidos
Pentágono de Estados Unidos Foto: REUTERS

De inmediato, el personal de seguridad cerró los accesos a las zonas protegidas y envió agentes para seguirlo. Los oficiales lo observaron con binoculares y describieron una figura similar a un diamante con la parte superior redondeada (1,2 metros de alto y 60 centímetros de ancho) y el informe técnico detalló que los testigos no escucharon ningún ruido ni distinguieron hélices, motores u otro mecanismo visible de propulsión.

El objeto continuó su recorrido hacia el norte y desapareció en una zona sin acceso por carretera. Una cámara de seguridad registró el desplazamiento, pero la distancia impidió obtener imágenes en detalle.

¿Qué significa que los casos figuren como “no resueltos”?

El propio Pentágono define como “no resueltos” a los episodios en los que no pudo determinarse la naturaleza del fenómeno observado. La distancia, la duración del encuentro, la calidad de las cámaras y la ausencia de mediciones complementarias suelen impedir una identificación precisa.

Esa limitación aparece en varias grabaciones del nuevo lote. Las descripciones oficiales hablan de “áreas de contraste” detectadas por sensores infrarrojos y evitan asignarles una forma física concluyente, ya que una silueta llamativa puede depender del procesamiento de la imagen o del movimiento de la cámara.

PentágonoOVNIEstados Unidos
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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