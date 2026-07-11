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Evolución del tiempo en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 11 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Río Negro este 11 de julio de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 10 - 17 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 3 - 4 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Norte 3 - 8 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 10 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 10°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:34
Puesta del sol18:00
Horas de luz9h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación11%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 11 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:34 y se pone a las 18:00, dando aproximadamente 9h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 11 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 10 - 17 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 8 - 14 km/h 0% Cubierto
02:00 Este 7 - 13 km/h 0% Cubierto
03:00 Este 6 - 11 km/h 0% Cubierto
04:00 Este 6 - 10 km/h 0% Cubierto
05:00 Este 4 - 9 km/h 0% Cubierto
06:00 Sureste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sur 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 3 - 4 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sureste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sureste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Este 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° 11° Noreste 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 10° 10° Noroeste 0 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° 11° Noroeste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° 11° Norte 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
17:00 10° Norte 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Noreste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noreste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noreste 8 - 13 km/h 0% Cubierto
21:00 Noreste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Río Negrotiempo en Río Negro hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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