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Evolución del tiempo en Neuquén: máxima y mínima para hoy, 11 de julio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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El pronóstico para Neuquén este 11 de julio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 12 - 22 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Cubierto
Viento
Este 4 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Norte 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 4 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 12 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 9°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:49
Puesta del sol18:26
Horas de luz9h 37m
Fase lunarMenguante
Iluminación11%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 11 de julio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:49 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 9h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 11 de julio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 12 - 22 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 12 - 22 km/h 0% Cubierto
02:00 Sureste 11 - 21 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Sureste 11 - 20 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Sureste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
05:00 Sureste 9 - 17 km/h 0% Cubierto
06:00 Sureste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 6 - 14 km/h 0% Cubierto
08:00 Sureste 5 - 11 km/h 0% Cubierto
09:00 Este 4 - 8 km/h 0% Cubierto
10:00 Este 5 - 11 km/h 0% Cubierto
11:00 Este 5 - 12 km/h 0% Cubierto
12:00 Noreste 4 - 13 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Cubierto
14:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Cubierto
15:00 Norte 4 - 12 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 4 - 12 km/h 0% Cubierto
17:00 Norte 4 - 11 km/h 0% Cubierto
18:00 10° Norte 2 - 10 km/h 0% Cubierto
19:00 10° Sureste 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Sur 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sureste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Este 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Este 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Neuquéntiempo en Neuquén hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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