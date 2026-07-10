Terror en un vuelo de Ryanair: una pieza del motor rompió una ventanilla y un pasajero fue parcialmente succionado

Terror en el aire al romperse una ventana de un avión en pleno vuelo. Foto: Captura de video.

Momentos de extrema tensión se vivieron este viernes a bordo de un vuelo de Ryanair que unía la ciudad griega de Tesalónica con Memmingen, en el sur de Alemania. Apenas minutos después del despegue, una falla mecánica provocó que una pieza del motor se desprendiera e impactara contra una de las ventanillas del avión, que terminó rompiéndose en pleno vuelo.

El incidente generó una descompresión en la cabina y desencadenó escenas de pánico entre los pasajeros del vuelo FR1879. La situación fue especialmente dramática para un hombre serbio de 60 años que viajaba junto a la ventana dañada y que, según relataron testigos, fue parcialmente succionado hacia el exterior de la aeronave.

De acuerdo con los pasajeros, varias personas reaccionaron rápidamente y lograron sujetarlo hasta que la tripulación pudo controlar la situación, evitando así una tragedia de mayores dimensiones.

✈️🇬🇷🇩🇪 Un vuelo de Ryanair entre Grecia y Alemania vivió momentos de terror cuando restos del motor rompieron una ventana.



Una pasajera de 61 años casi fue succionada al exterior y sufrió quemaduras por fricción. Autoridades ya investigan. pic.twitter.com/Q87HKdk7Xs — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) July 10, 2026

Pánico en la cabina y regreso de emergencia

Tras la rotura de la ventanilla, las máscaras de oxígeno descendieron automáticamente mientras el avión perdía presión. Los gritos y el desconcierto se apoderaron de la cabina, aunque la tripulación mantuvo la calma e inició los procedimientos previstos para este tipo de emergencias.

El comandante decidió interrumpir el vuelo y regresar inmediatamente al aeropuerto internacional de Tesalónica-Macedonia, desde donde la aeronave había despegado pocos minutos antes.

El aterrizaje de emergencia se realizó sin inconvenientes y el avión pudo tocar tierra de forma segura. En la pista ya aguardaban efectivos de Bomberos, Policía, ambulancias y personal especializado para asistir a los pasajeros y evaluar el estado de la aeronave.

Las primeras inspecciones confirmaron que el motor había sufrido daños importantes, motivo por el cual el avión quedó fuera de servicio para ser sometido a una revisión técnica.

El estado de los pasajeros y la respuesta de Ryanair

El pasajero que sufrió el incidente más grave fue trasladado al Hospital AHEPA de Tesalónica. Según informaron las autoridades, permanece internado consciente, en estado de shock y con quemaduras por fricción ocasionadas durante el episodio.

Otro viajero también requirió atención médica tras presentar una crisis nerviosa y fue asistido por los servicios sanitarios en el aeropuerto luego del aterrizaje.

Un pasajero de un vuelo de Ryanair queda medio succionado al desprenderse una ventanilla. Foto: X/@abc_es

Para minimizar las demoras y permitir que los pasajeros continuaran su viaje, Ryanair organizó un vuelo de reemplazo. Un segundo avión despegó desde Tesalónica a las 9:35 rumbo a Memmingen, transportando al resto de los ocupantes que no sufrieron lesiones.

Mientras tanto, las autoridades aeronáuticas iniciaron una investigación para determinar las causas de la avería mecánica que provocó el desprendimiento de la pieza del motor y la posterior rotura de la ventanilla, un incidente que volvió a poner el foco sobre la seguridad operacional y los protocolos de emergencia en la aviación comercial.