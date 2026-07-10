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ANSES confirmó nuevos límites para SUAF: quiénes pierden el beneficio en julio

La actualización de ANSES elevó los topes de ingresos para acceder a las asignaciones familiares, pero también dejó afuera a quienes superen los nuevos límites. Cómo verificar en Mi ANSES si el beneficio fue suspendido, cuáles son los motivos de baja y qué hacer para presentar un reclamo.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Modificaciones en los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)
Modificaciones en los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) Foto: ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció nuevos límites de ingresos que aplican al cobro de las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). De esta forma, se modificaron los montos de las prestaciones y los topes que determinan quiénes conservan el beneficio.

La actualización fue del 2,15% según lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y, de esta forma, el ingreso individual máximo permitido llegó a $3.034.844 y el tope del grupo familiar quedó fijado en $6.069.688. Al superar esos límites, el sistema suspende de manera automática el pago de las asignaciones familiares.

INDEC
Al superar los límites del INDEC, el sistema suspende de manera automática el pago de las asignaciones familiares.

¿Cómo saber si me suspendieron la SUAF por Internet?

Los beneficiarios de la SUAF pueden comprobar el estado de su prestación ingresando a la plataforma de Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. De esta forma, la plataforma permite chequear si la asignación continúa activa o si el beneficio quedó suspendido por superar los límites de ingresos establecidos para el SUAF.

De esta forma, para ayudar al sistema, cada titular puede revisar que sus datos personales y familiares sean correctos y detectar si la información desactualizada lograría afectar la liquidación de la prestación. Algunas suspensiones de pago se producen por incongruencias entre los ingresos declarados o por errores en los datos registrados; casos en los que se dispone regularizar la información ante ANSES.

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Asignaciones familiares; AUH. Foto: ANSES.
Suspensiones de pago de las SUAF se producen por incongruencias entre los ingresos declarados o por errores en los datos registrados

¿Por qué motivos te pueden dar de baja el SUAF?

Los “topes invisibles” son las suspensiones automáticas que se generan cuando los cruces de información registran ingresos superiores a los permitidos o inconsistencias con los datos declarados.

En este sentido, ANSES estableció en julio nuevos límites para acceder a las asignaciones familiares que excluye del beneficio a aquellos casos en los que algún integrante de la familia percibe ingresos superiores a $3.034.844 mensuales o cuando el ingreso total del grupo familiar supera los $6.069.688.

El organismo toma en cuenta los ingresos brutos, es decir, los montos percibidos antes de que se efectúen los descuentos correspondientes a aportes previsionales, cobertura de salud o tributos.

La excepción a los límites de ingreso son aquellas familias con un miembro con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Foto: REUTERS

La normativa actual establece una excepción para los grupos familiares que cuentan con hijos que poseen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. En estas situaciones, no rigen topes de ingresos para acceder a la Asignación por Hijo con Discapacidad ni a la Ayuda Escolar Anual.

¿Cómo hacer el trámite del reclamo por el SUAF?

Aquellas personas que hayan detectado diferencias entre sus situación real y la información registrada pueden reclamar ante ANSES y solicitar así la revisión del beneficio.

Allí, el organismo analiza cada caso en los que el beneficiario acredita que la suspensión se ha producido por errores en los ingresos declarados o por datos incorrectos incorporados en los sistemas.

¿Cuáles son los nuevos montos de las asignaciones familiares?

La actualización correspondiente a julio también introdujo cambios en los importes de las asignaciones familiares. Los nuevos valores vigentes son los siguientes:

  • Asignación por Hijo: $74.033
  • Asignación por Hijo con Discapacidad: $241.041
  • Asignación Prenatal: $74.033
  • Asignación por Nacimiento: $86.295
  • Asignación por Adopción: $515.930
  • Asignación por Matrimonio: $129.209
  • Asignación por Cónyuge: $17.964

Los nuevos topes de ingresos y los importes actualizados ya rigen para los pagos correspondientes a julio. Esta modificación puede excluir del beneficio a las familias que excedan los límites fijados, aun cuando la diferencia respecto del tope sea mínima.

ANSESAsignaciones familiaresINDEC
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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