Cómo cambió el consumo en Argentina durante el Mundial: qué compran los hinchas antes de cada partido

El consumo en Argentina registra variaciones significativas durante los partidos de la selección en la Copa del Mundo. Foto: Freepik

El consumo en Argentina registra variaciones significativas durante los partidos de la Selección en la Copa del Mundo. Mientras la pasión por la “Scaloneta” y Lionel Messi acapara la atención, la mayor parte de las compras, de acuerdo con información del sector privado, se realiza en las tres horas anteriores a cada partido. Los hábitos de los argentinos cambian: prefieren aprovisionarse antes del comienzo del encuentro y optan por disfrutar los partidos en sus hogares, junto a familiares o amigos.

Los datos reflejan que la actividad de consumo se reduce casi por completo cuando juega la Selección Argentina. Por ejemplo, los pagos mediante códigos QR en colectivos y subtes caen un 35% durante los encuentros en comparación con una jornada habitual.

La actividad de consumo se reduce casi por completo cuando juega la Selección Argentina ya que la gente prefiere quedarse en casa reunida en tranquilidad. Foto: Freepik

¿Cómo se ha modificado el consumo con el Mundial?

Al conglomerarse montones de argentinos en los hogares frente a las pantallas, el consumo en materia de proyectores ha crecido un 101%, así como también ha crecido el interés por camisetas y figuritas.

En las horas previas a los encuentros del seleccionado de Scaloni, los pedidos de comida por delivery se incrementan, según datos de distintas plataformas de comidas por delivery. En la previa de los cinco partidos que protagonizó la Selección en el Mundial, los encargos de comida crecieron un 60% en promedio y alcanzaron el pico máximo de 115% antes del partido frente a Egipto, según PedidosYa. Las opciones más elegidas son hamburguesas, pizzas, empanadas y helados.

Los pedidos de comida en la plataforma Pedidos Ya registraron el pico máximo de 115% antes del partido frente a Egipto. Foto: Instagram/elbodegon.dela12

Mercado Libre informó por su parte que el crecimiento de la venta de proyectores consolidó la tendencia de transformar “cada living, colegio o lugar de trabajo en una tribuna”.

Las camisetas de la Selección Argentina presentaron un pico de búsquedas el 29 de junio con un crecimiento de 1170% frente a la semana base del 11 de mayo. Las camisetas de Japón y Noruega presentaron la sorpresa de una tendencia de crecimiento en su interés.

¿Cómo se modificó el consumo en materia de comidas y bebidas por los partidos?

Según datos de PedidosYa, las horas previas a los partidos concentran la mayor cantidad de pedidos de comida; el mayor incremento fue registrado antes del encuentro frente a Egipto. Los pedidos se incrementaron en un 47% en la previa del debut frente a Argelia, subieron un 77% antes de jugar contra Austria, un 26% antes del partido contra Jordania y hasta un 85% de aumento frente al cruce con Cabo Verde.

Los productos más pedidos fueron hamburguesas, pizzas, empanadas, helados, gaseosas, snacks y cervezas, en ese orden. Por su parte, PedidosYa Market informó que se destacaron los fiambres. Algunos comercios de cercanía llegaron a triplicar sus ventas en estas semanas, y algunos quesos, embutidos y snacks registraron aumentos en sus ventas de hasta 170%.

Otra de las variables fueron los horarios de los encuentros, ya que durante la tarde creció la venta de snacks, picadas, fiambres, gaseosas y cervezas; mientras que cuando los encuentros se dieron en horas de almuerzo o cena, predominaron los pedidos de pizzas y empanadas. Las gaseosas y picadas dominaron las ventas del mediodía y los helados y cervezas protagonizaron las noches.

Las pizzas y las empanadas fueron las más pedidas durante horarios de almuerzo y cena mientras jugaba Argentina. Foto: Turismo Buenos Aires

“Los grandes eventos deportivos generan nuevas ocasiones de consumo y transforman la forma en que las personas se organizan para ver cada partido”, afirmaron desde PedidosYa. Y agregaron que “los usuarios recurren a la plataforma para disfrutar de estos momentos especiales, lo que impulsa también la actividad de los comercios presentes en la plataforma”.

La mayor cantidad de pedidos se concentró en CABA, el conurbano bonaerense, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, Neuquén, La Plata y San Miguel de Tucumán, según datos de la plataforma.

¿Cómo se modificó el patrón comercial durante los partidos?

Las ventas en supermercados y comercios de cercanía son altas en horas previas al partido y se han intensificado en un 30% en la previa del último encuentro de la selección, de acuerdo con relevamientos del sector privado.

Por su parte, al comenzar los partidos, los pagos digitales en comercios caen un 80%, generando una interrupción casi total en la actividad comercial mientras transcurre el juego. Así, las operaciones comerciales se concentran en el antes y el después de los partidos.

Las compras realizadas a último momento impulsan un importante volumen de ventas durante las tres horas previas al comienzo del encuentro. Esta situación obliga a los comerciantes a gestionar una gran afluencia de clientes en un período reducido y, en muchos casos, a adelantar el horario de cierre para poder disfrutar del partido.