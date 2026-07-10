Javier Milei viajará a Brasil para respaldar a Flávio Bolsonaro y busca liderar la expansión de la derecha en América Latina

El presidente de Argentina y el actual senador brasileño, Flávio Bolsonaro. Foto: UOL Noticias

Javier Milei profundiza su estrategia de política exterior con un marcado perfil ideológico. El Presidente confirmó que el próximo 25 de julio viajará a Brasil para participar de un acto en respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y luego visitará en Brasilia al exmandatario Jair Bolsonaro, en una gira que la Casa Rosada considera clave para consolidar un bloque de gobiernos de derecha en América Latina.

El Presidente Javier Milei junto al senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro. Foto: Presidencia

El viaje se realizará en la antesala de las elecciones presidenciales brasileñas y en medio de la tensa relación que mantiene Milei con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante una entrevista radial, el mandatario argentino confirmó su agenda: “El 25 viajo a Brasil, que lo ungen candidato a Flávio Bolsonaro, y voy a estar en San Pablo. Después voy a hacer un paso por Brasilia para ver a Jair Bolsonaro”.

En Balcarce 50 sostienen que esta visita forma parte de una estrategia regional que busca posicionar a la Argentina como uno de los principales referentes del espacio conservador latinoamericano.

Brasil, el primer paso de una gira con fuerte contenido político

El vínculo entre Javier Milei y la familia Bolsonaro se consolidó durante los últimos meses. Flávio Bolsonaro ya fue recibido por el Presidente en la Quinta de Olivos y ambos mantienen coincidencias en temas vinculados a la economía de mercado, la seguridad y la política exterior.

Para el Gobierno argentino, un eventual triunfo del candidato respaldado por el bolsonarismo modificaría el escenario político regional y fortalecería una agenda común basada en la reducción del Estado, la apertura comercial y una mayor cercanía con Estados Unidos.

Sin embargo, el respaldo explícito a Flávio Bolsonaro podría profundizar las diferencias diplomáticas con Lula da Silva, aunque en el Ejecutivo consideran que el costo político es manejable frente al potencial beneficio de consolidar un nuevo bloque regional.

Milei también viajará a Perú, Colombia y Ecuador

La agenda internacional continuará pocos días después. El 28 de julio, Milei viajará a Lima para asistir a la asunción presidencial de Keiko Fujimori, cuyo triunfo fue celebrado por el mandatario argentino como una victoria de los sectores que, según su visión, defienden la libertad económica frente al socialismo.

Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones de Perú. Foto: Reuters (Angela Ponce) - NA

Posteriormente, se trasladará a Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella, otra figura cercana al espacio ideológico del Presidente argentino. Desde el Gobierno consideran que su llegada al poder representa un cambio de rumbo en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

La gira también incluirá una visita oficial a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa. Según explican en la Casa Rosada, ambos gobiernos mantienen negociaciones para avanzar en nuevos acuerdos de cooperación en comercio, seguridad, inversiones y fortalecimiento institucional.

Abelardo De La Espriella, nuevo presidente de Colombia. Foto: REUTERS

Antes de iniciar el recorrido internacional, Milei participará el 26 de julio de la Exposición Rural de Palermo, donde buscará reforzar el vínculo con el sector agropecuario y defender las políticas de desregulación económica y reducción de impuestos impulsadas por su administración.

La Casa Rosada impulsa una cumbre de presidentes conservadores

En paralelo a la gira presidencial, el Gobierno mantiene el proyecto de organizar una cumbre de líderes conservadores en Buenos Aires antes de fin de año.

La iniciativa apunta a reunir a referentes como José Antonio Kast, Daniel Noboa, Santiago Peña, Nayib Bukele y otros dirigentes alineados con la agenda liberal y conservadora que impulsa Milei.

Javier Milei. Foto: EFE

En el Ejecutivo consideran que una mayor presencia de gobiernos de derecha podría modificar el equilibrio político en organismos regionales como el Mercosur, la CELAC y la OEA, promoviendo una agenda centrada en la libertad económica, la seguridad, la atracción de inversiones y una política exterior más cercana a Estados Unidos.

Aunque la organización del encuentro aún depende de la coordinación de agendas y de los resultados electorales en Brasil, en la Casa Rosada creen que una fotografía de Milei junto a los principales referentes conservadores de la región consolidaría su liderazgo político en América Latina y reforzaría el perfil internacional que busca proyectar el Gobierno argentino.