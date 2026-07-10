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Cancelaciones de vuelos en Flybondi: cómo anotarse al amparo colectivo para pasajeros afectados

La iniciativa es impulsada por Vuelo Tarde – Derechos del Pasajero junto con el estudio jurídico Montoya & Asociados. Convocan a los pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados y que, según aseguran, todavía no recibieron la devolución del dinero de los pasajes.

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Cancelaciones de vuelos en Flybondi.
Cancelaciones de vuelos en Flybondi.
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Un grupo de pasajeros que sufrió la cancelación de vuelos de Flybondi lanzó un amparo colectivo con el objetivo de reclamar la devolución del dinero de los pasajes y sumar a otros usuarios que se encuentren en la misma situación.

La iniciativa es impulsada por Vuelo Tarde – Derechos del Pasajero, junto con el estudio jurídico Montoya & Asociados, que convocan a personas cuyos vuelos fueron cancelados y que, según denuncian, todavía no recibieron el reintegro del importe abonado.

Según la información que trascendió mediante la Agencia Noticias Argentinas, la presentación judicial busca representar a los pasajeros que contrataron un servicio que finalmente no fue prestado y que, pese a haber realizado los reclamos correspondientes, continúan sin recuperar el dinero de sus pasajes.

Reclamo masivo contra Flybondi. Foto: redes sociales.

Desde la organización sostienen que miles de usuarios resultaron perjudicados por las cancelaciones de vuelos, una situación que provocó viajes frustrados, vacaciones suspendidas, compromisos laborales incumplidos y respuestas consideradas insuficientes respecto de los reembolsos.

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Cómo realizar el reclamo

La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas cuyos vuelos de Flybondi fueron cancelados por la empresa y que aún no obtuvieron la devolución del importe pagado, sin importar si el viaje tenía fines turísticos, laborales, académicos o familiares.

Los impulsores del amparo explicaron que la intención es unificar los casos en una única acción judicial para reforzar el reclamo colectivo y solicitar medidas de protección para los pasajeros afectados.

Quienes deseen adherirse a la presentación pueden comunicarse con Vuelo Tarde – Derechos del Pasajero a través del WhatsApp 11-6337-8872, donde cada situación será evaluada para determinar si cumple con los requisitos para incorporarse al amparo.

Además, la organización invitó a difundir la convocatoria con el fin de que más pasajeros que todavía esperan el reintegro de sus pasajes conozcan la existencia de esta acción colectiva y puedan sumarse al reclamo.

Trabajadores de FLybondi en protesta frente a Casa Rosada, NA
Trabajadores de Flybondi en protesta frente a Casa Rosada. Foto: NA.

Del auge inicial a una crisis cada vez más visible

Flybondi comenzó a operar en 2018, en el marco de la apertura del mercado aerocomercial. Con un modelo de bajo costo orientado a ampliar el acceso a los vuelos domésticos, la empresa creció con rapidez en sus primeros años, sumó rutas y logró captar una parte significativa del mercado.

Sin embargo, el cambio de control accionario a mediados de 2025 marcó un punto de inflexión. El plan anunciado incluía la incorporación de hasta 35 aeronaves y un crecimiento de 230% de la flota en un plazo de cuatro años.

Ese proyecto, sin embargo, no avanzó como se había prometido. Las demoras en la llegada de aeronaves alquiladas, sumadas a problemas financieros y operativos, terminaron derivando en una escalada de cancelaciones que comenzó a hacerse visible desde fines de 2025 y que hoy atraviesa su etapa más crítica.

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