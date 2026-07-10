Cancelaciones de vuelos en Flybondi: cómo anotarse al amparo colectivo para pasajeros afectados

Cancelaciones de vuelos en Flybondi.

Un grupo de pasajeros que sufrió la cancelación de vuelos de Flybondi lanzó un amparo colectivo con el objetivo de reclamar la devolución del dinero de los pasajes y sumar a otros usuarios que se encuentren en la misma situación.

La iniciativa es impulsada por Vuelo Tarde – Derechos del Pasajero, junto con el estudio jurídico Montoya & Asociados, que convocan a personas cuyos vuelos fueron cancelados y que, según denuncian, todavía no recibieron el reintegro del importe abonado.

Según la información que trascendió mediante la Agencia Noticias Argentinas, la presentación judicial busca representar a los pasajeros que contrataron un servicio que finalmente no fue prestado y que, pese a haber realizado los reclamos correspondientes, continúan sin recuperar el dinero de sus pasajes.

Reclamo masivo contra Flybondi. Foto: redes sociales.

Desde la organización sostienen que miles de usuarios resultaron perjudicados por las cancelaciones de vuelos, una situación que provocó viajes frustrados, vacaciones suspendidas, compromisos laborales incumplidos y respuestas consideradas insuficientes respecto de los reembolsos.

Cómo realizar el reclamo

La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas cuyos vuelos de Flybondi fueron cancelados por la empresa y que aún no obtuvieron la devolución del importe pagado, sin importar si el viaje tenía fines turísticos, laborales, académicos o familiares.

Los impulsores del amparo explicaron que la intención es unificar los casos en una única acción judicial para reforzar el reclamo colectivo y solicitar medidas de protección para los pasajeros afectados.

Quienes deseen adherirse a la presentación pueden comunicarse con Vuelo Tarde – Derechos del Pasajero a través del WhatsApp 11-6337-8872, donde cada situación será evaluada para determinar si cumple con los requisitos para incorporarse al amparo.

Además, la organización invitó a difundir la convocatoria con el fin de que más pasajeros que todavía esperan el reintegro de sus pasajes conozcan la existencia de esta acción colectiva y puedan sumarse al reclamo.

Trabajadores de Flybondi en protesta frente a Casa Rosada. Foto: NA.

Del auge inicial a una crisis cada vez más visible

Flybondi comenzó a operar en 2018, en el marco de la apertura del mercado aerocomercial. Con un modelo de bajo costo orientado a ampliar el acceso a los vuelos domésticos, la empresa creció con rapidez en sus primeros años, sumó rutas y logró captar una parte significativa del mercado.

Sin embargo, el cambio de control accionario a mediados de 2025 marcó un punto de inflexión. El plan anunciado incluía la incorporación de hasta 35 aeronaves y un crecimiento de 230% de la flota en un plazo de cuatro años.

Ese proyecto, sin embargo, no avanzó como se había prometido. Las demoras en la llegada de aeronaves alquiladas, sumadas a problemas financieros y operativos, terminaron derivando en una escalada de cancelaciones que comenzó a hacerse visible desde fines de 2025 y que hoy atraviesa su etapa más crítica.