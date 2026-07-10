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Venezuela le reclama al rey Carlos III por un valioso recurso para atender la emergencia por los terremotos

En medio de la reconstrucción tras los terremotos que dejaron miles de muertos y heridos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitó al rey Carlos III la liberación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Presidenta interina de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Presidenta interina de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: EFE
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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al rey británico que autorice la liberación de las reservas de oro venezolanas retenidas en el Banco de Inglaterra para financiar la reconstrucción tras los devastadores sismos del 24 de junio.

Además, reclamó el levantamiento de las sanciones internacionales que afectan al país.

La carta de Venezuela al rey Carlos III: los motivos detrás del reclamo internacional

Delcy Rodríguez confirmó que envió una carta al rey Carlos III para pedir que esos recursos sean puestos a disposición del país con el fin de atender la emergencia provocada por los terremotos que golpearon al territorio venezolano el pasado 24 de junio.

Durante una transmisión por el canal estatal VTV, Rodríguez sostuvo que las reservas pertenecen al pueblo venezolano y que deben utilizarse para afrontar las consecuencias de una de las peores tragedias naturales registradas en la historia reciente del país.

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Visita del Rey Carlos III de Reino Unido a Canadá. Foto: REUTERS.
El Rey Carlos III de Reino Unido. Foto: REUTERS.

La funcionaria también reiteró el pedido para que la comunidad internacional levante las sanciones económicas y financieras, al considerar que limitan la capacidad del Estado para acelerar la reconstrucción y asistir a las familias afectadas.

Qué es el oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra y por qué está en disputa

El oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra corresponde a reservas internacionales depositadas por el país sudamericano en esa entidad financiera como parte de sus activos externos.

Sin embargo, esos recursos permanecen bloqueados desde hace varios años debido a una disputa política y judicial sobre el reconocimiento de las autoridades venezolanas y el control de los activos del Estado en el exterior.

Caracas sostiene que esos fondos pertenecen al Estado venezolano y reclama su devolución para destinarlos a necesidades urgentes. En ese contexto, Rodríguez aseguró que existen recursos bloqueados en distintos organismos y países que podrían ser utilizados para financiar la recuperación tras los recientes desastres naturales.

Los terremotos: la justificación de Venezuela para exigir sus recursos

El pedido del Gobierno venezolano se produce luego del doble terremoto registrado el 24 de junio, cuando dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron al país con apenas 39 segundos de diferencia, un fenómeno conocido como “doblete sísmico”.

Los especialistas señalaron que fueron los movimientos telúricos más intensos registrados en Venezuela en los últimos 126 años.

De acuerdo con el último balance oficial, la tragedia dejó 3.811 fallecidos, 16.740 heridos, 6.462 personas rescatadas y 17.907 ciudadanos que perdieron sus viviendas, además de severos daños en edificios públicos, hospitales, carreteras e infraestructura esencial.

Rescatistas trabajan tras los terremotos en Venezuela.
Sube la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela. Foto: REUTERS

Cómo afecta la retención del oro a la atención de emergencias en Venezuela

El Ejecutivo venezolano sostiene que la liberación de esos activos permitiría acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas, financiar obras de infraestructura y brindar asistencia a miles de familias damnificadas.

Además de la carta enviada a Carlos III, Delcy Rodríguez reveló que mantuvo una conversación con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para solicitar la liberación de recursos venezolanos bloqueados en ese organismo.

La mandataria insistió en que la disponibilidad de esos fondos sería clave para fortalecer la respuesta humanitaria y reducir el impacto social de la catástrofe, al tiempo que reiteró el pedido a los gobiernos que mantienen activos venezolanos congelados para que autoricen su utilización en el proceso de recuperación del país.

VenezuelaReino UnidoTerremoto
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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