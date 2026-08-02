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¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Cáncer para el 02 de agosto de 2026

Las influencias astrales para Cáncer durante esta jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Horoscopo de Cáncer de hoy: jueves 19 de junio de 2025. Foto: Redacción canal26.com
Horoscopo de Cáncer de hoy: jueves 19 de junio de 2025. Foto: Redacción canal26.com
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En la astrología, Cáncer está regido por Luna. Su elemento es el Agua y la piedra que le corresponde energéticamente es Perla. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 02 de agosto de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Cáncer en el amor hoy

Tu exceso de confianza es tu arma de seducción continua con tu pareja. La utilizarás con descaro minimizando en toda situación.

Salud y energía de Cáncer este día 02 de agosto de 2026

No te escondas detrás de una pared de necedad al negarle la entrada a sentimientos profundos. Esto no te hace más recio bajo ninguna circunstancia.

Horóscopo laboral de Cáncer para hoy

Todo irá sobre ruedas y hoy tendrás un día laboral fundamentalmente tranquilo y sin sobresaltos.

¿Cuáles son las fechas de Cáncer?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Cáncer?

Cáncer pertenece al elemento Agua.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Cáncer?

Cáncer es más compatible con Escorpio, Piscis, Tauro. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Cáncer?

El número de la suerte de Cáncer es el 2.

¿Cómo es la personalidad de Cáncer?

Cáncer es un signo intuitivo, protector y emocional.

Cáncerhoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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