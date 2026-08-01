El viaje de Luis Caputo al G20: de la búsqueda de respaldo internacional a las expectativas por el encuentro con Scott Bessent

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Luis Caputo. Foto: X @SecScottBessent

Luis Caputo participará a fines de agosto de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, que se realizará en Asheville, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Está previsto que integren la delegación el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y otros funcionarios del equipo económico.

Luis Caputo y Santiago Bausili. Foto: NA

Durante el viaje, el ministro de Economía continuará mostrando los avances del programa económico ante funcionarios, organismos multilaterales e inversores.

El Ejecutivo sostiene que el orden fiscal, la desaceleración de la inflación y las reformas impulsadas durante los últimos meses fortalecieron la posición argentina en los mercados internacionales.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: @JMilei

Además, hay expectativa por un encuntro con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. En la Casa Rosada no confirmaron si habrá una reunión bilateral y aseguran que la agenda se dará a conocer más cerca de la fecha del viaje.

¿Qué se tratara en el encuentro?

Los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales debatirán sobre modernización de la regulación financiera, desequilibrios macroeconómicos globales, transparencia y reestructuración de deuda, activos digitales, sistemas de pagos transfronterizos, fraude financiero y educación financiera.

El funcionario del gobierno de Trump elogió el plan económico de Javier Milei. Foto: REUTERS

También se espera que buena parte de las conversaciones estén atravesadas por la coyuntura internacional, marcada por la volatilidad de los precios de la energía, el conflicto en Medio Oriente, la evolución de las tasas de interés de los principales bancos centrales y las tensiones comerciales impulsadas por la administración de Donald Trump.

Por su parte, Santiago Bausili participará junto al resto de las autoridades monetarias de los países miembros e invitados. El foro debatirá sobre estabilidad financiera, regulación, inflación, mercados y coordinación macroeconómica.