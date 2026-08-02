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Una avioneta que sobrevolaba las Líneas de Nazca en Perú se estrelló y murieron 13 personas

El hecho ocurrió este sábado en horas de la tarde. De las 13 personas fallecidas, se confirmó que 11 de ellas eran turistas.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Tragedia en Perú: murieron 13 personas
Tragedia en Perú: murieron 13 personas Foto: Captura Canal 26
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Una avioneta que sobrevolaba las reconocidas Líneas de Nazca, un grupo de antiguos geoglifos precolombinos ubicados en Perú, se estrelló y murieron 13 personas que viajaban en el vehículo aéreo. Las autoridades policiales que se encuentran en el lugar del hecho aseguraron que, por las características del accidente, descartan que haya sobrevivientes.

Asimismo, confirmaron que de las 13 víctimas, 11 de ellas eran turistas. En tanto, las dos personas restantes se desempeñaban como tripulantes. Así lo indicó Jorge Andreade, el mayor de la Policía local.

Qué se sabe del accidente de la avioneta en Perú hasta el momento

Las autoridades confirmaron que la aeronave pertenecía a la empresa AeroDiana y que había despegado del aeropuerto de Pisco. Hasta el momento, las causas del accidente no están claras, pero se cree que la avioneta manifestó una “emergencia durante el vuelo”. La investigación está a cargo de personal de Aeronáutica Civil.

Desde la Municipalidad de Vista Alegre detallaron que, de acuerdo con los reportes iniciales, la nave experimentó una “emergencia durante el vuelo”. Mientras tanto, brigadistas y efectivos policiales realizan tareas de rescate entre la chatarra del fuselaje, que continuaba humeando tras el impacto.

En paralelo, el Ministerio de Comercio Exterior de Perú adelantó que se “brindará el apoyo necesario a las embajadas de los países de origen de los turistas fallecidos”.

Accidente aéreoPerúTragedia
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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