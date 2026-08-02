Prohibición de emitir para el Tesoro y 2/3 del Congreso para remover autoridades: la reforma del Banco Central que el Gobierno quiere aprobar en agosto

Javier Milei en el Congreso. Foto: REUTERS

El gobierno de Javier Milei apura los tiempos legislativos y trabaja a contrareloj para llevar al recinto de la Cámara de Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central el próximo miércoles 19 de agosto. Desde la Casa Rosada aseguraron que cuentan con los apoyos iniciales para destrabar la iniciativa, aunque reconocieron que el margen sigue siendo estrecho: “Creemos que nos van a acompañar, pero sólo vamos a abrir el recinto con los votos cerrados”, advirtieron.

Con el proyecto ya ingresado en la Cámara de Diputados, este lunes 3 de agosto se formalizará el giro a las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, bajo el esquema que firme el presidente del cuerpo, Martín Menem. La estrategia de La Libertad Avanza apunta a desarrollar reuniones informativas aceleradas con funcionarios y especialistas para firmar dictamen en la semana del 10 de agosto y quedar en condiciones de sesionar nueve días después.

Para garantizar el quórum, Menem encabeza las conversaciones con las bancadas del PRO, la UCR y el MID, quienes mostraron predisposición favorable, mientras termina de moldear los acuerdos con los bloques provinciales que responden a los gobernadores. “Creemos que tenemos los votos. Nadie se va a poner enfrente de la reforma”, le confiaron a TN desde el oficialismo, que cuenta con 95 bancadas propias y necesita articular una mayoría de al menos 129 diputados.

La intención del Gobierno es transformar la jornada del 19 de agosto en una mega sesión de volumen económico. Además del proyecto del BCRA, buscan dictaminar los ajustes a la Ley de Inocencia Fiscal -para profundizar el “tapón fiscal”, limitar las revisiones de períodos pasados por parte de la ARCA y facilitar el ingreso de ahorros no declarados al sistema- e incorporar el paquete de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, condicionado a que el Senado le dé media sanción este 6 de agosto tras el cuarto intermedio votado previamente.

Sin embargo, las fuerzas aliadas exigen incluir proyectos propios como contrapartida para dar quórum y al mismo tiempo, los gobernadores presionan por el reparto de recursos y obras de cara a la discusión presupuestaria.

Los cuatro ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que quiere aprobar el Gobierno

Objetivo central: restablece como misión primaria la preservación del valor de la moneda nacional.

Límite al financiamiento: prohíbe de forma directa e indirecta la asistencia financiera al Estado nacional, provincias y municipios, además de vedar la compra de títulos públicos en el mercado primario.

Manejo de reservas y deuda: cancela las Letras Intransferibles, restringe la distribución de utilidades por tenencia y dispone que ciertos resultados operativos solo puedan destinarse a la cancelación de deuda del Tesoro. (Quedó fuera de la redacción final el fortalecimiento institucional del INDEC) .

Mecanismo de remoción: exigirá una mayoría cualificada de dos tercios de los votos en ambas Cámaras (Diputados y Senado) para desplazar al presidente y directores de la entidad, manteniendo el esquema actual de designación por parte del Ejecutivo con acuerdo de la Cámara alta.

La hoja de ruta del Gobierno en el Congreso y el pliego de Santiago Bausili

El cronograma oficial estipula que, de lograr la media sanción el 19 de agosto, el Senado aborde la ley en los primeros días de septiembre. La urgencia responde a la necesidad de sancionar el nuevo marco regulatorio antes del 15 de septiembre, fecha límite para el ingreso del Presupuesto 2027.

En la Cámara alta, la conducción del bloque oficialista busca sesionar semanalmente, cuidando la coordinación con la vicepresidenta Victoria Villarruel para no trabar una agenda que también incluye Hojarasca, Salud Mental, Etiquetado Frontal y pliegos judiciales.

Una vez aprobada la nueva Carta Orgánica, el Ejecutivo enviará el pliego de Santiago Bausili —quien ejerce la presidencia en comisión desde diciembre de 2023— con la meta de ratificar su nombramiento formal hasta el 23 de septiembre de 2028 bajo las nuevas reglas de gobernanza.