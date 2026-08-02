Polémica en España: en plena crisis migratoria en Ceuta, Pedro Sánchez recomendó su playlist de verano y hubo una ola de críticas

El presidente de España recibió decenas de críticas por el video publicado en sus redes sociales. Foto: Captura de pantalla cuenta de Instagram de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez desató una intensa ola de críticas en las redes sociales tras difundir un video en sus redes sociales donde se lo aprecia distendido comentando sus gustos musicales. El presidente de España está en el ojo de la tormenta en un contexto marcado por una fuerte tensión política y humanitaria en la frontera sur europea tras la irrupción de más de 50.000 personas procedentes de Marruecos por Ceuta.

Bajo el título “La banda sonora de mi verano”, Sánchez publicó una pieza grabada desde un sillón en la que expuso su selección de mejores canciones. “Este verano he preparado una playlist con algunas de las canciones que más estoy escuchando este año. Es bastante ecléctica, así que destaque tres que les darán una idea de por donde voy”, manifestó sonriente antes de recomendar las canciones El Baifo de Quevedo,«SS26 de Charli XCX y Tantas cosas de Melani. Al despedirse, completó: “Espero que les guste y que los acompañen en estas vacaciones”.

La actitud del mandatario contrastó de manera inmediata con la gravedad de los acontecimientos en Ceuta, donde el último balance computa la trágica pérdida de 67 vidas humanas en los intentos de cruce. La reacción en las plataformas digitales no se hizo esperar, acumulando tildaciones como “sinvergüenza”, “ridículo” e “inútil”.

Entre las réplicas con mayor repercusión, los ciudadanos reprocharon la falta de sensibilidad institucional frente al escenario en la frontera. “Qué poca vergüenza. Mientras Ceuta vive una situación crítica y nuestros familiares soportan una presión insoportable, publicáis esto como si no estuviera pasando nada”, cuestionó un usuario.

El presidente de España publicó un video distendido en pleno conflicto migratorio en la ciudad de Ceuta. Foto: Captura de pantalla

En esta misma línea, otro ciudadano español remarcó: “Es una falta de respeto absoluta hacia quienes lo están dando todo y hacia un país que atraviesa uno de sus momentos más difíciles. Un presidente debería estar a la altura de las circunstancias, no de la frivolidad”.

El repudio también cosechó comentarios irónicos como “¿Pero a ti es que te gusta reírte de la gente verdad?" y mensajes en idioma inglés de usuarios extranjeros, entre ellos quien consultó: “Perdón amigo, ¿pero no hay un gran problema en tu país ahora mismo?". En última instancia, otro de los comentarios sintetizó la indignación generalizada: “40 muertos ayer.. y este tío jugando a ser DJ... Acojonante”.

Usuarios le reprocharon el video publicado en un contexto delicado. Foto: Captura de pantalla

El desacierto comunicacional de Sánchez sobrevino en medio de un tablero geopolítico convulsionado. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dispuso la suspensión temporal del acuerdo de libre circulación con España y desencadenó un fuerte cimbronazo diplomático con la administración de España.

A su vez, desde Estados Unidos, Donald Trump calificó la coyuntura española como “terrible” y la utilizó como argumento de campaña frente a una eventual victoria del Partido Demócrata: “Si no estamos en el poder, nuestro país será invadido en niveles que harán que lo de España parezca pequeño“.

Crece la tensión en Europa: Polonia pide a España militarizar la frontera con Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta

La crisis migratoria registrada en Ceuta volvió a poner el foco sobre el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Tras la llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos, Polonia recomendó a España endurecer las medidas de seguridad en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, siguiendo el modelo aplicado por Varsovia en su límite con Bielorrusia.

Crisis migratoria en Ceuta. Foto: EFE

El episodio ocurrió luego de que miles de personas cruzaran de forma irregular desde Marruecos hacia la ciudad autónoma española. Según informó el presidente de Ceuta, más de 60.000 inmigrantes habrían ingresado durante la jornada del jueves 30 de julio, un hecho que generó preocupación tanto en el Gobierno español como en varios países europeos.