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Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

El Banco Provincia renovó las promociones de Cuenta DNI para agosto de 2026 con descuentos de hasta el 40% en ferias, mercados, comercios de cercanía, gastronomía, supermercados y más. Además, los jubilados y pensionados que cobran por la entidad mantienen un ahorro adicional en compras realizadas en supermercados adheridos.

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Beneficios con Cuenta DNI
Beneficios con Cuenta DNI Foto: Cuenta DNI
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La billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, renovó sus promociones para agosto de 2026 con descuentos de hasta el 40% en comercios de cercanía, ferias, mercados, gastronomía, supermercados y otros rubros. Los beneficios alcanzan a más de 10 millones de usuarios y buscan impulsar el consumo en los comercios bonaerenses.

Entre las novedades del mes se destacan las rebajas en locales gastronómicos durante los fines de semana, además de la continuidad de los descuentos en supermercados, farmacias, librerías, universidades y estaciones de servicio YPF Full. También se mantienen las promociones especiales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Banco Provincia.

Descuentos de agosto con Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Todos los descuentos de Cuenta DNI en agosto de 2026

Durante agosto, los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a los siguientes beneficios:

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. El beneficio se alcanza con compras de $30.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales, válido para compras de $15.000.
  • Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un límite mensual de $18.000 por persona. Se alcanza con consumos de $45.000.
  • Universidades, entidades educativas, clubes y eventos: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana.
  • Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un reintegro máximo de $8.000 por semana, aplicable a compras de $32.000.
  • YPF Full: 25% de descuento en los locales gastronómicos adheridos durante los fines de semana, con el mismo tope de $8.000 semanales. No incluye la compra de combustibles.
  • Marcas seleccionadas: 30% de descuento todos los días, con un reintegro mensual de hasta $15.000.
  • Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope.
  • Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, pagando mediante QR desde la aplicación.
Descuentos en supermercados con Cuenta DNI. Foto: Freepik.

Descuentos de Cuenta DNI en supermercados

Las promociones también continúan en las principales cadenas de supermercados de la provincia de Buenos Aires:

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  • Día: 10% de descuento todos los lunes, sin tope de reintegro.
  • Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con un tope de $6.000 por semana para compras desde $30.000. Participan cadenas como 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo y Supermercados Chacabuco.
  • Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con un reintegro de hasta $20.000 por día.
  • Carrefour: 10% de descuento los miércoles en todas sus sucursales, sin tope de reintegro y con devolución inmediata.
  • La Anónima: 10% de descuento los miércoles, con un tope semanal de $5.000 y una compra mínima de $25.000.
  • Josimar: 10% de descuento los miércoles, con un límite de $6.000 semanales.
  • Toledo: 15% de descuento los martes, sin tope de reintegro, con devolución dentro de los diez días hábiles.
  • Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Beneficios extra para jubilados

Además de estas promociones, el Banco Provincia confirmó que las personas que cobran jubilaciones y pensiones mediante la entidad continúan accediendo a un 5% de ahorro adicional sobre los descuentos en supermercados adheridos.

Con este esquema de beneficios, Cuenta DNI busca seguir consolidándose como una de las billeteras digitales con mayor cantidad de promociones en la provincia de Buenos Aires, ofreciendo alternativas de ahorro en compras cotidianas durante todo agosto de 2026.

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