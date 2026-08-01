comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Freno productivo y reactivación para 600 trabajadores: la histórica empresa de electrodomésticos que reabrió su planta

Se trata de BGH, cuya planta se encuentra ubicada en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. Los trabajadores reincorporados ya están trabajando en las líneas de montaje de la compañía.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
BGH reactiva su producción en Río Grande.
BGH reactiva su producción en Río Grande. Foto: BGH
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La empresa BGH reactivó su producción en la ciudad de Río Grande en una de las icónicas plantas que tiene en la provincia de Tierra del Fuego. La compañía de electrodomésticos le puso fin a la suspensión de 600 empleados permanentes con la puesta en marcha nuevamente de sus líneas de montaje.

El freno productivo se había implementado desde principios del mes de julio debido a la caída de consumo y una fuerte competencia de productos importados. La medida afectó a alrededor de 1.000 trabajadores de la planta.

El regreso a las líneas de producción: 600 empleados volvieron a sus puestos de trabajo en BGH

A finales del mes de junio, la empresa BGH llegó a un acuerdo con la Unión Obrera metalúrgica (UOM) para poner en marcha un esquema de suspensiones en la planta de Río Grande debido al difícil contexto económico. El sindicato le advirtió a la compañía que dicha disposición debía regir hasta finales de julio.

De esta manera, 600 empleados de planta permanente ya se encuentran desempeñando sus tareas habituales en la fábrica de la ciudad fueguina. Ahora bien, durante el tiempo del parate industrial, los trabajadores recibieron sus salarios gracias al acuerdo que firmó la UOM con la empresa.

Contenido Recomendado

Los boliches de Tierra del Fuego pueden cambiar para siempre si se aprueban dos importantes medidas

Los boliches de Tierra del Fuego pueden cambiar para siempre si se aprueban dos importantes medidas

Asesinó a su pareja embarazada hace más de 20 años, se fugó y reapareció para pedir su libertad

Asesinó a su pareja embarazada hace más de 20 años, se fugó y reapareció para pedir su libertad
BGH reactiva su producción
La planta de BGH en Río Grande, Tierra del Fuego. Foto: BGH

El pacto buscó que los trabajadores pudieran afrontar sus gastos familiares con normalidad durante las suspensiones, evitando que tuvieran que endeudarse, y al mismo tiempo garantizar la estabilidad laboral.

Sin embargo, pese a la reincorporación de estos 600 empleados, no se descarta que haya más despidos debido a que el panorama industrial aún sigue siendo incierto en la región. Por el momento, no hubo una comunicación oficial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ni de la empresa BGH en referencia a la posibilidad de que otros trabajadores puedan quedarse fuera de la planta de Río Grande.

Sobre la inestabilidad de la industria metalúrgica, Oscar Martínez, secretario general de la UOM, advirtió que se perdieron alrededor de 2.000 puestos de trabajo en la Río Grande durante la era de Javier Milei.

El trasfondo del freno productivo en la planta de BGH

La industria de electrodomésticos es una de las más golpeadas en la Argentina. El conflicto no es nuevo. A mediados del 2025 con la reducción de aranceles a la importación de productos electrónicos, los trabajadores resolvieron hacer un paro por tiempo indeterminado y diversas movilizaciones en toda la ciudad de Río Grande en defensa del empleo y de la producción nacional fueguina.

El freno productivo también estuvo vinculado a una importante caída del consumo interno y el encarecimiento del crédito para la compra de electrodomésticos. A esto se sumó que la venta de dispositivos electrónicos registraron retrocesos interanuales del 20%.

BGH reactiva su producción
Reincorporaron a 600 empleados. Foto: BGH

Además, reina la incertidumbre en el sector ya que tampoco están claras las medidas que impulsará el Gobierno Nacional para la promoción de la industria de electrodomésticos de Tierra del Fuego.

En este sentido, Oscar Martínez, manifestó al inicio de la medida que “se combinaron una serie de factores” para llevar a cabo las suspensiones como la ausencia de insumos y de producción alterado por los altos costos.

Cuál es la situación actual de BGH y qué factores condicionan la producción en la planta de Tierra del Fuego

En este momento, la planta de BGH en Río Grande está funcionando de manera estable aunque en un contexto muy frágil y con un esquema de producción ajustado. Es decir, que si bien se pueden resolver los compromisos comerciales activos, todavía el mercado interno no muestra señales reales de una recuperación en el corto plazo, algo que condiciona la operación de la planta.

“La demanda interna no reacciona”, sostuvieron representantes de la industria electrónica en el país. En este sentido, la sombra de las nuevas desvinculaciones tampoco desaparece y la continuidad de ciertos procesos productivos se siguen mostrando endebles.

Río GrandeBGHTierra del FuegoTecnologíaIndustria argentinaDespidos
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Aumento para las Fuerzas Armadas:cuánto cobran el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en agosto de 2026

    Aumento para las Fuerzas Armadas: cuánto cobran el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en agosto de 2026

  2. Bono ANSES de $70.000:quiénes lo cobran completo y quiénes quedan afuera en agosto

    Bono ANSES de $70.000: quiénes lo cobran completo y quiénes quedan afuera en agosto

  3. Fue pionera en el negocio de empanadas, intentó regresar y ahora acumula 230 cheques rebotados por cifra millonaria

    Fue pionera en el negocio de empanadas, intentó regresar y ahora acumula 230 cheques rebotados por cifra millonaria

  4. Aumentos de agosto:cuánto suben el transporte, los colegios, el gas, el agua y las prepagas

    Aumentos de agosto: cuánto suben el transporte, los colegios, el gas, el agua y las prepagas

  5. Tarjeta SUBE:cómo conseguir el descuento del 55% en el transporte público y quiénes pueden solicitarlo

    Tarjeta SUBE: cómo conseguir el descuento del 55% en el transporte público y quiénes pueden solicitarlo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Fuerza Aérea Argentina:cómo funciona el sistema de vigilancia aérea y qué papel tendrán los nuevos F-16

Fuerza Aérea Argentina: cómo funciona el sistema de vigilancia aérea y qué papel tendrán los nuevos F-16

Malvinas en la camiseta de la Selección Argentina:el proyecto que une fútbol, historia y soberanía

PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados:cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

Paro nacional docente de este lunes 3 de agosto:el Gobierno exige un 75% de escuelas abiertas atado a la Reforma Laboral

Economía

Freno productivo y reactivación para 600 trabajadores:la histórica empresa de electrodomésticos que reabrió su planta

Freno productivo y reactivación para 600 trabajadores: la histórica empresa de electrodomésticos que reabrió su planta

ANSES confirmó las fechas de cobro de agosto:cuándo pagan a DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Aumentos de agosto:cuánto suben el transporte, los colegios, el gas, el agua y las prepagas

Bono ANSES de $70.000:quiénes lo cobran completo y quiénes quedan afuera en agosto

Turismo

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia:ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia: ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos

Crisis migratoria:mientras crece el número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta, Italia cerró parcialmente sus fronteras

Un argentino fue acusado de asesinar a una mujer en Málaga, habría intentado suicidarse después y ahora está detenido

Italia confirmó la suspensión de Schengen con España:cómo afecta al turismo, los viajes y qué consecuencias tendrá la medida