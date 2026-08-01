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Tensión en vivo: Karen Reichardt discutió con Matilda Blanco por su proyecto sobre criaderos de animales y abandonó el estudio de LAM

La diputada de La Libertad Avanza protagonizó un fuerte cruce al defender su iniciativa para regularizar criaderos, refugios y guarderías de animales. El video del momento en vivo por América TV.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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La diputada de La Libertad Avanza se retiró del estudio en pleno vivo.
La diputada de La Libertad Avanza se retiró del estudio en pleno vivo. Foto: Captura de pantalla América TV
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La diputada nacional por La Libertad Avanza, Karina Vázquez -conocida por su nombre artístico Karen Reichardt-, protagonizó un tenso cruce en televisión durante su visita a LAM, el programa que conduce Ángel De Brito por América TV. La legisladora asistió para defender un proyecto de ley de su autoría que busca regular la actividad de los criaderos, refugios, hogares de tránsito y guarderías de animales, pero la discusión escaló rápidamente hasta volverse viral por el rechazo de las panelistas y de organizaciones proteccionistas y tras el intercambio elevado de palabras con Matilda Blanco, abandonó el estudio.

"Vos querés legalizar la venta de animales. No tenés ni idea de lo que estás haciendo. Hay 18 millones de perros en la calle. Los refugios son privados, los pagamos nosotros con lo que podemos", lanzó Matilda Blanco, quien la acusó de impulsar una normativa orientada al beneficio de los comercios del sector. En la misma línea, agregó: “Alguien que tiene criaderos, siendo vos, sos una comprada”.

Frente a los señalamientos, Reichardt rechazó las acusaciones y defendió el proceso de elaboración de la medida: “Yo no me desperté una mañana y dije: ‘A ver, se me ocurre tal cosa’”. Además, cruzó a la panelista por los términos utilizados: “¿Cómo me vas a acusar de eso? Si me acusás de algo, yo te pongo un abogado".

Antes de levantarse y retirarse del estudio de LAM, la diputada de La Libertad Avanza sostuvo que la propuesta “es para regularizar y controlar” y remarcó que “todo el mundo puede leer la ley, está colgada en la página web del Congreso”.

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Karen Reichardt, Javier Milei y Diego Santilli.
Karen Reichardt, Javier Milei y Diego Santilli. Foto: @LLibertadAvanza

El rechazo de las organizaciones proteccionistas al proyecto de criadero de animales de Karen Reichardt

En paralelo a la repercusión mediática, la iniciativa cosechó el repudio de diversos colectivos de defensa animal. A través de un comunicado oficial, la ONG Proyecto Galgo manifestó su oposición categórica al texto normativo bajo la consigna de que "los criaderos no se regulan, se prohíben", y argumentaron que la explotación y comercialización de animales no debe ser encuadrada legalmente.

Sumado a eso, la organización señaló que la redacción del proyecto contó con la participación de Victoria Coronel, a quien identificaron como una persona vinculada al sector de los criaderos caninos, un aspecto sobre el cual la propia Reichardt había hecho mención en entrevistas previas. Desde la ONG también cuestionaron el artículo que exige a los refugios la esterilización de los animales alojados y sostuvieron que se trata de una práctica que los espacios de rescate ya ejecutan de manera sistemática.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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