Impacto global por la crisis migratoria en Ceuta: Milei monitorea la situación y reavivó el debate sobre el control de fronteras

El presidente de Argentina monitorea la situación en Ceuta, España. Foto: El Ágora Digital

La ciudad de Ceuta intenta retornar a la normalidad tras registrar uno de los episodios migratorios más severos de la historia reciente de España tras el arribo de miles de personas procedentes de Marruecos. La magnitud del acontecimiento desató un temblor político en el seno de la Unión Europea, donde 22 Estados miembros cuestionaron abiertamente la conducción migratoria del presidente Pedro Sánchez y repercutió de lleno en Argentina, donde se supo que el gobierno de Javier Milei monitorea la situación.

El impacto del conflicto traspasó rápidamente las fronteras continentales. Desde Estados Unidos, Donald Trump calificó lo sucedido como “una invasión” y utilizó el hecho en clave electoral al advertir que “eso es lo que va a pasar en tres años si el bando equivocado llega al poder”, en referencia al Partido Demócrata.

En Argentina, la postura del Poder Ejecutivo nacional se alineó con las lecturas críticas de la gestión europea. El presidente Javier Milei retuiteó diversos análisis del arco libertario, entre los que se destacó el del director ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje.

El presidente argentino monitorea la situación en España y reavivó el debate sobre políticas migratorias. Foto: Captura de pantalla

El analista atribuyó la crisis a los “globalistas al frente de la Unión Europea” y señaló que “Bruselas impone una agenda migratoria abierta y castiga a los gobiernos que intentan recuperar el control soberano de sus fronteras”. Además, apuntó contra la “industria de las ONG”, el “multiculturalismo” y la narrativa del “wokismo” al que definió como “un complejo de culpa autoinducido en los europeos” para saldar supuestas deudas históricas mediante fronteras abiertas.

En este marco, fuentes importantes del Poder Ejecutivo confirmaron a Infobae que Milei sigue con especial atención los acontecimientos. Al ser consultados sobre la posibilidad de instrumentar nuevas modificaciones a la legislación local, sintetizaron la postura oficial: “Lo estamos monitoreando”.

Crisis migratoria en Ceuta. Foto: EFE

Cabe resaltar que la atención del Gobierno sobre la crisis europea coincidió con las medidas de rigor dispuestas por la administración nacional en materia de fronteras. Horas antes de desatarse el pico de tensión en Ceuta, el Gobierno anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita la expulsión e impide el ingreso al país de aquellos extranjeros que emitan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la República Argentina o sus ciudadanos, así como a quienes ultrajen los símbolos patrios.

Desde la Oficina del Presidente fundamentaron el endurecimiento de la normativa como una respuesta ante recientes discursos interpretados como ofensivos para el país y remarcaron que el objetivo de la medida es preservar la integridad social, el respeto hacia la Nación y prevenir alteraciones a la convivencia y el orden institucional.

Crece la tensión en Europa: Polonia pide a España militarizar la frontera con Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta

La crisis migratoria registrada en Ceuta volvió a poner el foco sobre el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Tras la llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos, Polonia recomendó a España endurecer las medidas de seguridad en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, siguiendo el modelo aplicado por Varsovia en su límite con Bielorrusia.

Crisis migratoria en Ceuta. Foto: EFE

El episodio ocurrió luego de que miles de personas cruzaran de forma irregular desde Marruecos hacia la ciudad autónoma española. Según informó el presidente de Ceuta, más de 60.000 inmigrantes habrían ingresado durante la jornada del jueves 30 de julio, un hecho que generó preocupación tanto en el Gobierno español como en varios países europeos.