comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Impacto global por la crisis migratoria en Ceuta: Milei monitorea la situación y reavivó el debate sobre el control de fronteras

Tras la llegada masiva de migrantes a la ciudad española, el conflicto generó un fuerte rechazo en la Unión Europea y repercusiones de líderes internacionales como Donald Trump. En Argentina, el presidente Javier Milei sigue de cerca la evolución del caso mientras la Casa Rosada ajusta sus propias normativas migratorias.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El presidente de Argentina monitorea la situación en Ceuta, España.
El presidente de Argentina monitorea la situación en Ceuta, España. Foto: El Ágora Digital
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La ciudad de Ceuta intenta retornar a la normalidad tras registrar uno de los episodios migratorios más severos de la historia reciente de España tras el arribo de miles de personas procedentes de Marruecos. La magnitud del acontecimiento desató un temblor político en el seno de la Unión Europea, donde 22 Estados miembros cuestionaron abiertamente la conducción migratoria del presidente Pedro Sánchez y repercutió de lleno en Argentina, donde se supo que el gobierno de Javier Milei monitorea la situación.

El impacto del conflicto traspasó rápidamente las fronteras continentales. Desde Estados Unidos, Donald Trump calificó lo sucedido como “una invasión” y utilizó el hecho en clave electoral al advertir que “eso es lo que va a pasar en tres años si el bando equivocado llega al poder”, en referencia al Partido Demócrata.

En Argentina, la postura del Poder Ejecutivo nacional se alineó con las lecturas críticas de la gestión europea. El presidente Javier Milei retuiteó diversos análisis del arco libertario, entre los que se destacó el del director ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje.

javier milei agustín laje twitter
El presidente argentino monitorea la situación en España y reavivó el debate sobre políticas migratorias. Foto: Captura de pantalla

El analista atribuyó la crisis a los “globalistas al frente de la Unión Europea” y señaló que “Bruselas impone una agenda migratoria abierta y castiga a los gobiernos que intentan recuperar el control soberano de sus fronteras”. Además, apuntó contra la “industria de las ONG”, el “multiculturalismo” y la narrativa del “wokismo” al que definió como “un complejo de culpa autoinducido en los europeos” para saldar supuestas deudas históricas mediante fronteras abiertas.

Contenido Recomendado

El Gobierno inspeccionará las escuelas este lunes para verificar si se cumple el 75% de clases durante el paro docente

El Gobierno inspeccionará las escuelas este lunes para verificar si se cumple el 75% de clases durante el paro docente

Paro nacional docente de este lunes 3 de agosto:el Gobierno exige un 75% de escuelas abiertas atado a la Reforma Laboral

Paro nacional docente de este lunes 3 de agosto: el Gobierno exige un 75% de escuelas abiertas atado a la Reforma Laboral

En este marco, fuentes importantes del Poder Ejecutivo confirmaron a Infobae que Milei sigue con especial atención los acontecimientos. Al ser consultados sobre la posibilidad de instrumentar nuevas modificaciones a la legislación local, sintetizaron la postura oficial: “Lo estamos monitoreando”.

Crisis migratoria en Ceuta.
Crisis migratoria en Ceuta. Foto: EFE

Cabe resaltar que la atención del Gobierno sobre la crisis europea coincidió con las medidas de rigor dispuestas por la administración nacional en materia de fronteras. Horas antes de desatarse el pico de tensión en Ceuta, el Gobierno anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita la expulsión e impide el ingreso al país de aquellos extranjeros que emitan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la República Argentina o sus ciudadanos, así como a quienes ultrajen los símbolos patrios.

Desde la Oficina del Presidente fundamentaron el endurecimiento de la normativa como una respuesta ante recientes discursos interpretados como ofensivos para el país y remarcaron que el objetivo de la medida es preservar la integridad social, el respeto hacia la Nación y prevenir alteraciones a la convivencia y el orden institucional.

Crece la tensión en Europa: Polonia pide a España militarizar la frontera con Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta

La crisis migratoria registrada en Ceuta volvió a poner el foco sobre el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Tras la llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos, Polonia recomendó a España endurecer las medidas de seguridad en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, siguiendo el modelo aplicado por Varsovia en su límite con Bielorrusia.

Crisis migratoria en Ceuta.
Crisis migratoria en Ceuta. Foto: EFE

El episodio ocurrió luego de que miles de personas cruzaran de forma irregular desde Marruecos hacia la ciudad autónoma española. Según informó el presidente de Ceuta, más de 60.000 inmigrantes habrían ingresado durante la jornada del jueves 30 de julio, un hecho que generó preocupación tanto en el Gobierno español como en varios países europeos.

GobiernoJavier MileiCeutaEspaña
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados:cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

    PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados: cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

  2. Fuerza Aérea Argentina:cómo funciona el sistema de vigilancia aérea y qué papel tendrán los nuevos F-16

    Fuerza Aérea Argentina: cómo funciona el sistema de vigilancia aérea y qué papel tendrán los nuevos F-16

  3. “Estos parásitos”:la contundente respuesta de Victoria Villarruel a Santilli tras el pedido de renuncia

    “Estos parásitos”: la contundente respuesta de Victoria Villarruel a Santilli tras el pedido de renuncia

  4. El Gobierno inspeccionará las escuelas este lunes para verificar si se cumple el 75% de clases durante el paro docente

    El Gobierno inspeccionará las escuelas este lunes para verificar si se cumple el 75% de clases durante el paro docente

  5. Tensión en vivo:Karen Reichardt discutió con Matilda Blanco por su proyecto sobre criaderos de animales y abandonó el estudio de LAM

    Tensión en vivo: Karen Reichardt discutió con Matilda Blanco por su proyecto sobre criaderos de animales y abandonó el estudio de LAM
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Impacto global por la crisis migratoria en Ceuta:Milei monitorea la situación y reavivó el debate sobre el control de fronteras

Impacto global por la crisis migratoria en Ceuta: Milei monitorea la situación y reavivó el debate sobre el control de fronteras

Tensión en vivo:Karen Reichardt discutió con Matilda Blanco por su proyecto sobre criaderos de animales y abandonó el estudio de LAM

El Gobierno inspeccionará las escuelas este lunes para verificar si se cumple el 75% de clases durante el paro docente

“Estos parásitos”:la contundente respuesta de Victoria Villarruel a Santilli tras el pedido de renuncia

Economía

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

El viaje de Luis Caputo al G20:de la búsqueda de respaldo internacional a las expectativas por el encuentro con Scott Bessent

Freno productivo y reactivación para 600 trabajadores:la histórica empresa de electrodomésticos que reabrió su planta

ANSES confirmó las fechas de cobro de agosto:cuándo pagan a DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Policiales

El macabro caso de Candy Montgomery, la mujer que mató a su amiga de 41 hachazos y quedó libre:la historia que inspiró a la serie “Amor y muerte” de HBO

El macabro caso de Candy Montgomery, la mujer que mató a su amiga de 41 hachazos y quedó libre: la historia que inspiró a la serie “Amor y muerte” de HBO

Juan Orduña, cura de 27 años:“Los sacerdortes cobramos menos que el sueldo mínimo, pero no pagamos alquiler, luz ni agua”

Alerta en el Danubio por sequía extrema:el río pierde tanto nivel que reaparece un barco de la Segunda Guerra Mundial

Crece la tensión en Europa:Polonia pide a España militarizar la frontera con Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta