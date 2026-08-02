Patricia Bullrich afirmó que quiere ser presidenta “después de la reelección” de Javier Milei. Foto: REUTERS

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a proyectarse hacia una futura candidatura presidencial y aseguró que mantiene intacta su aspiración de llegar a la Casa Rosada. De todas maneras, dejó en claro que ese objetivo no sería para las elecciones 2027: “Después de la reelección de Javier Milei, quiero ser presidenta”, afirmó.

En declaraciones a Clarín, la funcionaria aseguró que su proyecto personal continúa vigente y que aspira a encabezar una alternativa dentro del espacio oficialista cuando llegue el momento de definir candidaturas.

Bullrich sostuvo que su trayectoria y su presencia en el gabinete la posicionan como una figura con capacidad de liderazgo, y destacó que su vínculo con Milei se basa en una “complementariedad política” que, según ella, fortaleció la gestión en áreas clave como la seguridad y el orden público.

Aun así, su mensaje dejó entrever que no piensa limitarse a un rol ministerial y que su mirada está puesta en el escenario electoral que se abrirá en los próximos años.

Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: Presidencia

La ministra también reivindicó su aporte a la campaña que llevó a Milei a la presidencia, al señalar que la alianza construida en 2023 permitió “romper estructuras tradicionales” y consolidar un nuevo espacio de poder. En ese sentido, afirmó que su participación fue decisiva para ampliar la base de apoyo del oficialismo y que ese capital político será parte de su plataforma futura.

Por otro lado, también se refirió al vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a las próximas elecciones. En esa línea, aseguró que le gustaría que ambos espacios compartieran un mismo proyecto político, aunque advirtió que ese escenario podría complicarse si el macrismo decidiera presentar un candidato presidencial propio.

Las declaraciones se producen en un contexto de reacomodamientos internos, donde distintos sectores del oficialismo buscan posicionarse de cara a la etapa que se inicia. La figura de Bullrich, con fuerte presencia mediática y un perfil confrontativo, genera adhesiones y resistencias dentro del propio espacio, especialmente entre quienes consideran que su ambición presidencial podría tensar la convivencia política.

Mientras tanto, Milei continúa definiendo los lineamientos de su posible segundo mandato y reorganizando el gabinete, un proceso que podría influir en el peso específico de cada actor dentro del oficialismo.

En ese escenario, la afirmación de Bullrich aparece como un movimiento calculado para dejar claro que su proyecto político no está subordinado a la dinámica interna y que su aspiración presidencial sigue firme.