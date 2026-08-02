Descubren en Alemania diminutas esculturas de aves de 40.000 años que revelan el talento artístico de los primeros Homo Sapiens

El hallazgo arqueológico en una cueva de Alemania. Foto: Ralf Ehmann/Universität Tübingen

Un equipo de arqueólogos realizó un descubrimiento excepcional en la cueva de Hohle Fels, en el sur de Alemania: dos diminutas figuras de aves talladas en marfil de mamut hace aproximadamente 40.000 años. Las piezas, atribuidas a los primeros Homo sapiens que habitaron la región durante el Paleolítico superior, ofrecen nuevas evidencias del sofisticado desarrollo artístico alcanzado por las primeras comunidades humanas en Europa.

Las esculturas fueron encontradas por investigadores de la Universidad de Tubinga en los estratos más antiguos de la cueva, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del continente. Su extraordinario nivel de detalle permite a los especialistas analizar incluso el comportamiento de las aves representadas, algo inusual para objetos de un tamaño tan reducido.

Descubrimiento arqueológico en Alemania. Foto: Unsplash.

Miniaturas talladas en marfil de mamut

Las dos figuras destacan por sus dimensiones: pesan apenas 1,3 y 0,7 gramos y son tan pequeñas que caben sobre una uña. La mejor conservada muestra un ave en posición de reposo, posiblemente incubando un nido o descansando sobre sus huevos. La segunda representa un pájaro con las alas extendidas y el cuello estirado, aunque parte de una de sus alas se encuentra fracturada. Ambas fueron halladas a apenas un metro y medio de distancia entre sí.

Una de estas esculturas, de apenas dos centímetros de longitud, fue considerada por los investigadores como la obra de arte más pequeña de la Edad de Hielo descubierta hasta ahora en esa región de Alemania. Según explicó Nicholas Conard, director de las excavaciones, el trabajo realizado sobre el marfil de mamut demuestra una notable capacidad de observación de la naturaleza y un dominio técnico extraordinario para la época.

¿Qué aves representan estas esculturas prehistóricas?

Los especialistas aún no lograron identificar con certeza la especie representada. Una de las principales hipótesis sostiene que podrían tratarse de perdices nivales, aves adaptadas a climas fríos cuyos restos aparecen con frecuencia en yacimientos arqueológicos del Paleolítico europeo.

Otra posibilidad es que representen ejemplares de urogallo, un ave de gran tamaño similar a un faisán, conocida por sus llamativos rituales de cortejo.

El detallado modelado del cuerpo, la posición de las alas y la representación de las plumas ofrecen pistas para su identificación, aunque el reducido tamaño de las piezas y su carácter estilizado impiden llegar a una conclusión definitiva. Lo que sí está confirmado es que ambas especies ya habitaban Europa durante la última Edad de Hielo.

Hohle Fels, una cuna del arte de los primeros Homo sapiens

La cueva de Hohle Fels estuvo ocupada por grupos pertenecientes a la cultura auriñaciense, que habitaron la región hace entre 43.000 y 28.000 años cuando los neandertales ya habían desaparecido de Europa.

Durante ese período, se produjo uno de los mayores florecimientos culturales de la Prehistoria con la aparición de algunos de los instrumentos musicales, adornos personales y obras de arte figurativo más antiguos conocidos.

Entre los hallazgos más célebres del sitio se encuentra la Venus de Hohle Fels, una estatuilla femenina de marfil con unos 41.000 años de antigüedad, considerada una de las representaciones humanas más antiguas de Europa.

Una de las figuras halladas en Alemania. Foto: Ralf Ehmann/Universität Tübingen.

Hohle Fels, Patrimonio de la Humanidad

Hohle Fels integra el conjunto de seis cuevas prehistóricas de la Jura de Suabia, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO debido a su enorme valor para comprender el origen del arte y la cultura de los primeros seres humanos.

Desde que comenzaron las excavaciones arqueológicas en la década de 1860, los investigadores recuperaron cientos de piezas datadas entre 33.000 y 43.000 años, incluidos algunos de los instrumentos musicales más antiguos del mundo.

Las nuevas figuras de aves pueden visitarse actualmente en el Museo de Prehistoria y Arte de la Edad de Hielo de Blaubeuren, donde permanecerán expuestas hasta el 4 de abril de 2027, ofreciendo una oportunidad única para conocer de cerca una de las expresiones artísticas más antiguas y delicadas creadas por la humanidad.