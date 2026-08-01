ANSES confirmó las fechas de cobro de agosto: cuándo pagan a DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Jubilados ANSES Foto: Archivo NA

La Administración Nacional de la Seguridad Social organizó nuevamente los pagos de agosto por terminación de DNI, una modalidad que permite ordenar la acreditación de haberes durante el mes. En esta etapa, la atención está puesta especialmente en los titulares con DNI finalizados en 4, 5, 6 y 7, ya que tienen fechas confirmadas para jubilaciones, pensiones, AUH, asignaciones familiares y Pensiones No Contributivas.

El calendario de agosto comienza el lunes 10 y se extiende hasta el lunes 31, según la prestación. Además, el cronograma contempla una interrupción por el feriado del lunes 17 de agosto, por lo que algunos pagos se retoman al día hábil siguiente.

Cuándo cobran jubilados y pensionados con DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas de cobro de ANSES en agosto son las siguientes:

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto .

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto .

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto .

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

En cambio, los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo tendrán otro esquema de pago. En ese caso, ANSES agrupa dos terminaciones de documento por fecha: los DNI terminados en 4 y 5 cobran el jueves 27 de agosto, mientras que los DNI terminados en 6 y 7 cobran el viernes 28 de agosto.

AUH y SUAF: fechas de cobro para DNI 4, 5, 6 y 7

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo también cobran de acuerdo con el último número del DNI. Para agosto, las fechas coinciden con el calendario de jubilaciones mínimas:

DNI finalizado en 4: viernes 14 de agosto .

DNI finalizado en 5: martes 18 de agosto .

DNI finalizado en 6: miércoles 19 de agosto .

DNI finalizado en 7: jueves 20 de agosto.

Este dato es clave para quienes esperan el depósito mensual, ya que permite saber con anticipación cuándo estará disponible el dinero en la cuenta bancaria y evitar consultas innecesarias en sucursales o cajeros.

Pensiones No Contributivas: cuándo se paga según el DNI

Las Pensiones No Contributivas, conocidas como PNC, tienen un calendario más concentrado. Para los titulares con documentos finalizados en los números que más consultas generan esta semana, las fechas son:

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto .

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.

Además, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan para todas las terminaciones de DNI entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre, de acuerdo con el cronograma informado para el mes.

Aumento de ANSES en agosto: cuánto suben los haberes

En agosto, las prestaciones alcanzadas por la movilidad reciben un aumento del 1,89%, ajuste vinculado al dato de inflación de junio. La suba alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones, entre ellas AUH, AUE y SUAF.

Oficina ANSES Foto: ANSES

Con esta actualización, la jubilación mínima queda en $419.775,93. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes corresponda, por lo que el ingreso total para jubilados y pensionados de la mínima llega a $489.775,93.

También se informó que la jubilación máxima asciende a $2.824.694,49, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez se ubican en $293.843,15 y pueden alcanzar $363.843,15 con el refuerzo correspondiente.

Cómo consultar si ya está depositado el pago de ANSES

Los beneficiarios pueden verificar su fecha de cobro y el estado del pago desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí deben revisar la sección de cobros o consultar el detalle de la prestación asignada. También es recomendable controlar los movimientos bancarios desde home banking o cajeros automáticos una vez llegada la fecha indicada.

En todos los casos, ANSES deposita el dinero en la cuenta habitual del titular. Si el beneficiario no retira el efectivo el mismo día, el monto queda disponible y puede usarse con tarjeta de débito, transferencia o extracción posterior.

Calendario ANSES agosto: las fechas que no hay que perder de vista

Para quienes tienen DNI terminado en 4, 5, 6 o 7, agosto trae varias fechas importantes: los pagos de PNC se concentran entre el 12 y el 13, las jubilaciones mínimas, AUH y SUAF se pagan entre el 14 y el 20, y las jubilaciones que superan la mínima se acreditan entre el 27 y el 28.

La recomendación es revisar el calendario según la prestación exacta, ya que no todos los beneficiarios cobran el mismo día aunque tengan la misma terminación de DNI. La fecha cambia si se trata de jubilación mínima, haber superior, AUH, Asignación por Embarazo, PNC o prestación por desempleo.