Capricornio, signo de Tierra regido por Saturno, recibe hoy 14 de abril de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Estarás más serio y distante en tus relaciones, algo raro en ti que estás acostumbrado a generar amistades en cada lugar. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Capricornio en el amor hoy

En esta nueva relación te conviene ir despacio por más que la ansiedad te diga lo contrario. Paso a paso es la clave.

Salud y energía de Capricornio este día 14 de abril de 2026

Crees poder ocuparte de todo y de todos, pero el tiempo y la voluntad no te alcanzan. Reconoce tus limitaciones y actúa en consecuencia.

Horóscopo laboral de Capricornio para hoy

Deberás prestar mayor atención en los detalles. Siempre dejas de lado las nimiedades, pero ahí es donde nacen los errores.

¿Cuáles son las fechas de Capricornio? Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.

Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Capricornio? Capricornio pertenece al elemento Tierra.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.

Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) : se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

: se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) : representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

: representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) : están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

: están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Capricornio? Capricornio es más compatible con Tauro, Virgo, Escorpio. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Capricornio? El número de la suerte de Capricornio es el 8.