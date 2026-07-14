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Irán redobló su ofensiva: atacó una base de EE.UU. en Bahréin y dos petroleros en el estrecho de Ormuz

La ofensiva iraní se produjo tras una nueva serie de bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní. La escalada del conflicto vuelve a poner en el centro al estratégico estrecho de Ormuz, mientras crece la preocupación por el impacto en el comercio mundial de petróleo.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Un proyectil se aproxima a un objetivo en una ubicación desconocida, durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describe como ataques contra Irán.
Un proyectil se aproxima a un objetivo en una ubicación desconocida, durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describe como ataques contra Irán. Foto: via REUTERS
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La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este martes luego de que Teherán lanzara un ataque con misiles contra el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense, ubicado en Bahréin, y bombardeara dos buques petroleros vinculados con Emiratos Árabes Unidos que navegaban por el estrecho de Ormuz.

La ofensiva fue presentada por las autoridades iraníes como una represalia por los recientes bombardeos ordenados por Washington sobre distintos objetivos militares en territorio iraní. En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su administración está “restableciendo” un bloqueo sobre el estratégico paso marítimo.

Ataques de EEUU contra Irán.
La ofensiva iraní incluyó un ataque contra una base militar de Estados Unidos en Bahréin y el bombardeo de dos petroleros en el estrecho de Ormuz. Foto: via REUTERS

De acuerdo con medios estatales iraníes, varios misiles impactaron en el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos, una de las principales instalaciones militares norteamericanas en Medio Oriente.

El ataque se produjo pocas horas después de una nueva ofensiva aérea estadounidense contra posiciones militares iraníes y en medio del endurecimiento de la disputa por el control del estrecho de Ormuz. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no informaron oficialmente el alcance de los daños ocasionados por el ataque.

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Además del ataque sobre Bahréin, Irán lanzó misiles contra los petroleros Mombasa y Al Bahiyah, dos embarcaciones vinculadas con Emiratos Árabes Unidos que transitaban por el estrecho de Ormuz. Según informaron las autoridades locales, el ataque dejó un marinero muerto y al menos ocho personas heridas.

Estados Unidos acusa a Irán de atacar petroleros en el estrecho de Ormuz. Foto: via REUTERS

La Guardia Revolucionaria iraní asumió la autoría de la ofensiva y justificó la decisión al sostener que los buques habían desobedecido advertencias previas: “Eligieron atravesar una zona minada y, por lo tanto, fueron atacadas y deshabilitadas”.

La respuesta de Emiratos Árabes Unidos

Tras el ataque, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos condenó el episodio y calificó la ofensiva como un ataque “descarado”. “Tales actos constituyen una escalada peligrosa y un acto cobarde que amenaza la seguridad de los civiles y socava la estabilidad”.

Por su parte, desde Teherán aseguraron que los restos de los proyectiles también provocaron la muerte de un civil asiático y destacaron la actuación de sus sistemas de defensa aérea.

Además, afirmaron que lograron interceptar varios misiles y sostuvieron que la situación de seguridad dentro de Emiratos Árabes Unidos permanece estable.

Prueba de proyectiles en Corea del Norte. Foto: Reuters.
Irán aseguró que actuó en represalia por los recientes bombardeos estadounidenses, mientras Donald Trump ratificó el endurecimiento de la ofensiva. Foto: Reuters.

Estados Unidos intensificó los bombardeos sobre Irán

En las horas previas a la represalia iraní, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que había completado una operación militar de aproximadamente cinco horas sobre distintos objetivos estratégicos iraníes.

Según el organismo, los ataques alcanzaron instalaciones militares ubicadas en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas.

“Las fuerzas del Centcom emplearon municiones de precisión contra los sistemas de defensa costera iraníes, las bases de misiles y drones, y sus capacidades marítimas”. Horas antes, Donald Trump había anticipado una continuidad de las operaciones militares. “Los estamos golpeando muy duro. Y continuará. Veremos qué pasa”.

La disputa por el estrecho de Ormuz

El nuevo intercambio de ataques ocurre mientras ambos países mantienen una creciente confrontación por el control del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el comercio energético.

Los ataques contra los buques dejaron al menos un muerto y ocho heridos, según informaron las autoridades de Emiratos Árabes Unidos. Foto: REUTERS

Antes del inicio del conflicto, aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural comercializados a nivel mundial atravesaban esa ruta. En ese contexto, Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que afirmó: “El estrecho de Ormuz está ABIERTO y seguirá estándolo, con o sin Irán”.

El mandatario también anunció que Estados Unidos buscará impedir únicamente el paso de embarcaciones iraníes y que cobrará un 20% sobre la carga transportada por los buques autorizados a cruzar el estrecho.

La medida representa un cambio respecto de la política histórica de Washington, que defendía la libre navegación sin peajes en esa vía marítima.

Medio OrienteIránEstados UnidosAtaque
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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