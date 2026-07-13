“Los golpearemos muy duro”: la amenaza de Donald Trump antes de lanzar nuevos ataques contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en conferencia de prensa. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sus fuerzas armadas atacarán a Irán “esta noche” y “mañana”, en medio del restablecimiento de las hostilidades con Teherán.

“Vamos a golpearlos muy duro esta noche y vamos a golpearlos muy duro mañana, y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto”, declaró Trump durante una entrevista con el comentarista político conservador Hugh Hewitt, y aseguró que hay posibles objetivos militares identificados.

Durante la charla, el presidente estadounidense afirmó que entre los posibles objetivos se encontraba el monte Kolang Gaz La, en la provincia de Isfahán, donde presuntamente la República Islámica tendría una cuarta instalación nuclear.

“Es un objetivo posible para un buen y certero disparo directo a la puerta principal”, respondió Trump sobre la posibilidad de atacar esta zona.

Horas antes, el mandatario dijo que Washington reanudará el bloqueo del tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes, y que entrará en vigor este martes 14 de julio.

Asimismo, anunció que EEUU cobrará un 20% como compensación por la protección a embarcaciones de otros países que transiten por el estrecho de Ormuz, tras restablecer el bloqueo naval contra Irán.

Trump sostuvo que el proceso para implementar esa compensación comenzará de inmediato y aseguró que Washington no continuará protegiendo gratuitamente a las naciones que se benefician del tránsito por el estrecho, mientras Irán respondió a los ataques con acciones contra países aliados en la región.

EEUU cobrará un 20% a embarcaciones de otros países que transiten por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Estas medidas llegan después de que ambas naciones hayan intercambiado ataques desde la semana pasada en el golfo Pérsico, lo que supuso la ruptura del alto el fuego acordado en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.

Estados Unidos vuelve a atacar a Irán

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este lunes que las fuerzas estadounidenses iniciaron una tercera noche consecutiva de ataques contra Irán por orden del presidente, Donald Trump, con operaciones destinadas a imponer “un alto costo” a Teherán.

Según informó el Centcom en su cuenta de X, los bombardeos buscan degradar la capacidad de Irán para atacar a civiles y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y estos comenzaron apenas unos minutos después de que Trump asegurara en una entrevista que el país persa sería golpeado “muy duro” esta misma noche.

La nueva ofensiva estadounidense se produce después de que el líder republicano anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y asegurara que Washington asumirá el papel de “guardián del estrecho de Ormuz”, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.