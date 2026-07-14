ANSES entrega un bono de hasta $258.000 por única vez: quiénes pueden cobrarlo y cómo hacer el trámite

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que mantendrá vigente una prestación económica que puede representar un importante alivio para quienes cumplen con determinados requisitos. Estamos hablando del pago único que, con los montos actualizados de julio 2026, podría llegar a alcanzar los $258.000.

Este beneficio, sin embargo, no se acredita automáticamente. Para cobrarlo es necesario realizar un trámite dentro del plazo establecido por el organismo y cumplir con las condiciones vinculadas a la situación laboral y los ingresos del grupo familiar.

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Quiénes pueden cobrar el bono de hasta $258.000 que paga ANSES

El beneficio corresponde a la Asignación por Matrimonio, una de las Asignaciones de Pago Único (APU) que otorga ANSES a determinados sectores de la población. Con la actualización vigente, cada integrante de la pareja puede recibir $129.208,51, por lo que el monto total asciende a $258.417,02 si ambos reúnen los requisitos.

Esta asignación está destinada a:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Cuándo cobrás según la terminación del DNI Foto: ANSES

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

Para solicitar esta asignación, ANSES establece una serie de condiciones que deben cumplirse al momento de realizar el trámite.

Los principales requisitos son:

El ingreso del grupo familiar no debe superar los $6.069.688 mensuales.

Ningún integrante puede percibir ingresos superiores a $3.034.844.

El matrimonio debe estar registrado en la base de datos de ANSES.

La gestión debe realizarse entre los dos meses y los dos años posteriores a la fecha del casamiento.

Si alguno de estos requisitos no se cumple, el organismo puede rechazar la solicitud.

Podés consultar el beneficio a través de Mi ANSES Foto: ANSES

Cómo solicitar la Asignación por Matrimonio de ANSES

El trámite puede hacerse de manera online o presencial. Quienes opten por la modalidad digital deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar que los datos personales estén actualizados y acceder al servicio de Atención Virtual para iniciar la solicitud. Allí será necesario adjuntar la documentación requerida, como el DNI de ambos cónyuges y el acta de matrimonio.

También existe la posibilidad de realizar la gestión de forma presencial en una oficina de ANSES, solicitando previamente un turno y presentando toda la documentación correspondiente.

Por ese motivo, el organismo recomienda verificar periódicamente los datos personales y familiares registrados en su sistema y realizar el trámite dentro del plazo previsto para no perder la posibilidad de acceder al pago.