Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

ANSES entrega un bono de hasta $258.000 por única vez: quiénes pueden cobrarlo y cómo hacer el trámite

Este beneficio corresponde a una de las Asignaciones de Pago Único de ANSES y está dirigido a un grupo específico. Conocé cuáles son los requisitos, los montos actualizados y el paso a paso para solicitarlo.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Recibo ANSES
Recibo ANSES Foto: ANSES
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que mantendrá vigente una prestación económica que puede representar un importante alivio para quienes cumplen con determinados requisitos. Estamos hablando del pago único que, con los montos actualizados de julio 2026, podría llegar a alcanzar los $258.000.

Este beneficio, sin embargo, no se acredita automáticamente. Para cobrarlo es necesario realizar un trámite dentro del plazo establecido por el organismo y cumplir con las condiciones vinculadas a la situación laboral y los ingresos del grupo familiar.

ANSES Foto: ANSES

Quiénes pueden cobrar el bono de hasta $258.000 que paga ANSES

El beneficio corresponde a la Asignación por Matrimonio, una de las Asignaciones de Pago Único (APU) que otorga ANSES a determinados sectores de la población. Con la actualización vigente, cada integrante de la pareja puede recibir $129.208,51, por lo que el monto total asciende a $258.417,02 si ambos reúnen los requisitos.

Esta asignación está destinada a:

Contenido Recomendado

ANSES aclaró qué pasa con los pagos a jubilados, AUH y otras prestaciones el miércoles que juega la Selección Argentina

ANSES aclaró qué pasa con los pagos a jubilados, AUH y otras prestaciones el miércoles que juega la Selección Argentina

Jubilados ANSES:quiénes no cobran el bono de $70.000 en julio y cuál es el tope de ingresos

Jubilados ANSES: quiénes no cobran el bono de $70.000 en julio y cuál es el tope de ingresos
  • Trabajadores en relación de dependencia.
  • Monotributistas.
  • Titulares de la Prestación por Desempleo.
  • Personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
  • Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
Cuándo cobrás según la terminación del DNI Foto: ANSES

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

Para solicitar esta asignación, ANSES establece una serie de condiciones que deben cumplirse al momento de realizar el trámite.

Los principales requisitos son:

  • El ingreso del grupo familiar no debe superar los $6.069.688 mensuales.
  • Ningún integrante puede percibir ingresos superiores a $3.034.844.
  • El matrimonio debe estar registrado en la base de datos de ANSES.
  • La gestión debe realizarse entre los dos meses y los dos años posteriores a la fecha del casamiento.

Si alguno de estos requisitos no se cumple, el organismo puede rechazar la solicitud.

Podés consultar el beneficio a través de Mi ANSES Foto: ANSES

Cómo solicitar la Asignación por Matrimonio de ANSES

El trámite puede hacerse de manera online o presencial. Quienes opten por la modalidad digital deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar que los datos personales estén actualizados y acceder al servicio de Atención Virtual para iniciar la solicitud. Allí será necesario adjuntar la documentación requerida, como el DNI de ambos cónyuges y el acta de matrimonio.

También existe la posibilidad de realizar la gestión de forma presencial en una oficina de ANSES, solicitando previamente un turno y presentando toda la documentación correspondiente.

Por ese motivo, el organismo recomienda verificar periódicamente los datos personales y familiares registrados en su sistema y realizar el trámite dentro del plazo previsto para no perder la posibilidad de acceder al pago.

ANSESBeneficios Julio
Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Empleadas domésticas:cuánto se paga la hora de limpieza en julio de 2026 tras el nuevo aumento

    Empleadas domésticas: cuánto se paga la hora de limpieza en julio de 2026 tras el nuevo aumento

  2. ANSES y su calendario de pagos de julio 2026:cómo siguen los cobros para jubilados, pensionados y PNC con aumento del 2,15%

    ANSES y su calendario de pagos de julio 2026: cómo siguen los cobros para jubilados, pensionados y PNC con aumento del 2,15%

  3. ANSES retoma los pagos tras el fin de semana XL:el cronograma de pagos para este lunes 13 de julio

    ANSES retoma los pagos tras el fin de semana XL: el cronograma de pagos para este lunes 13 de julio

  4. Guía de salarios de salud en julio 2026:cuánto cobrarán médicos, enfermeros y otros profesionales, según su categoría

    Guía de salarios de salud en julio 2026: cuánto cobrarán médicos, enfermeros y otros profesionales, según su categoría

  5. ANSES aclaró qué pasa con los pagos a jubilados, AUH y otras prestaciones el miércoles que juega la Selección Argentina

    ANSES aclaró qué pasa con los pagos a jubilados, AUH y otras prestaciones el miércoles que juega la Selección Argentina
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Adrián Ravier encabeza una nueva conferencia de prensa:los anuncios vinculados al programa económico del Gobierno

Adrián Ravier encabeza una nueva conferencia de prensa: los anuncios vinculados al programa económico del Gobierno

Javier Milei avanza con la reforma del Banco Central:uno por uno, los cambios que busca implementar

El Gobierno analiza blindar al INDEC en la reforma del Banco Central para evitar futuras manipulaciones de la inflación

Adiós al programa “Volver al Trabajo”:la Justicia avaló al Gobierno y más de 900 mil personas dejarán de cobrar en agosto

Economía

Adiós al programa “Volver al Trabajo”:la Justicia avaló al Gobierno y más de 900 mil personas dejarán de cobrar en agosto

Adiós al programa “Volver al Trabajo”: la Justicia avaló al Gobierno y más de 900 mil personas dejarán de cobrar en agosto

ANSES entrega un bono de hasta $258.000 por única vez:quiénes pueden cobrarlo y cómo hacer el trámite

Empleadas domésticas:cuánto se paga la hora de limpieza en julio de 2026 tras el nuevo aumento

Se conoce el dato de inflación de junio:qué número esperan los especialistas y qué va a pasar con los precios

Internacionales

Ucrania intensifica la guerra con drones y asegura haber alcanzado 116 barcos de la “flota fantasma” rusa en nueve días

Ucrania intensifica la guerra con drones y asegura haber alcanzado 116 barcos de la “flota fantasma” rusa en nueve días

Irán redobló su ofensiva:atacó una base de EE.UU. en Bahréin y dos petroleros en el estrecho de Ormuz

Megaproyecto aéreo en Sudamérica:el nuevo aeropuerto de US$2.000 millones que unirá la región con Europa y Asia

“Los golpearemos muy duro”:la amenaza de Donald Trump antes de lanzar nuevos ataques contra Irán