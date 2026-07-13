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Empleadas domésticas: cuánto se paga la hora de limpieza en julio de 2026 tras el nuevo aumento

El personal doméstico percibirá una actualización en sus haberes durante el séptimo mes del año. Conocé cuánto se paga la hora de limpieza, cuáles son los salarios mínimos por categoría y qué adicionales por antigüedad y zona desfavorable corresponden.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Cuánto se paga la hora de limpieza en julio de 2026 tras el nuevo aumento
Cuánto se paga la hora de limpieza en julio de 2026 tras el nuevo aumento
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El personal de servicio doméstico y quienes se desempeñan en hogares particulares realizando otras labores percibirán un nuevo ajuste en sus remuneraciones durante julio de 2026, en el marco de la negociación paritaria vigente para la actividad. La disposición alcanzará a todas las categorías contempladas en el régimen e incluirá tanto el aumento porcentual establecido para ese mes como la incorporación permanente de un plus acordado con anterioridad.

Entre los trabajadores alcanzados por esta mejora se encuentran cuidadores de niños, asistentes de personas mayores, encargados de viviendas, empleados dedicados a tareas generales, cocineros y personal de supervisión, quienes verán reflejado el incremento en sus ingresos durante la próxima liquidación salarial.

Personal doméstico. Foto: NA.
El personal de servicio doméstico y quienes se desempeñan en hogares particulares realizando otras labores percibirán un nuevo ajuste en sus remuneraciones durante julio de 2026.

Cuánto se paga la hora de limpieza de las empleadas domésticas en julio de 2026

Durante julio de 2026, el personal de casas particulares que realiza tareas generales, como limpieza, orden, lavado y mantenimiento del hogar, debe percibir un valor mínimo de $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 por hora sin retiro. Estos importes surgen de la actualización salarial establecida para el sector y representan los pisos vigentes para la categoría más común dentro del régimen de trabajo doméstico.

Escala salarial actualizada: los sueldos mínimos de los trabajadores y trabajadoras de casas particulares

Con la actualización correspondiente a julio 2026, las remuneraciones mínimas por hora para cada categoría quedan establecidas de la siguiente manera:

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Supervisores

Con retiro

  • $4.826,84 por hora.
  • $602.229,50 mensuales.

Sin retiro

  • $5.288,22 por hora.
  • $670.930,54 mensuales.

Personal para tareas específicas

Incluye cocineros y trabajadores contratados para funciones determinadas.

Con retiro

  • $4.571,65 por hora.
  • $560.058,58 mensuales.

Sin retiro

  • $5.012,88 por hora.
  • $623.815,20 mensuales.

Caseros

Sin retiro

  • $4.319,95 por hora.
  • $547.050,09 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Comprende niñeras, cuidadores de adultos mayores, acompañantes de personas enfermas y asistentes de personas con discapacidad.

Con retiro

  • $3.996,45 por hora.
  • $505.302,76 mensuales.

Sin retiro

  • $4.435,86 por hora.
  • $558.972,92 mensuales.
Ancianos, PAMI, cuidadores, salud. Foto: X
Los pagos mensuales de aquellos que se dedican a la asistencia y el cuidado de personas.

Personal para tareas generales

Incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y otras tareas domésticas habituales.

Con retiro

  • $3.703,83 por hora.
  • $454.984,49 mensuales.

Sin retiro

  • $3.996,45 por hora.
  • $505.302,76 mensuales.

Empleadas domésticas: cómo calcular el pago mensual según la categoría

La remuneración mensual del personal de casas particulares varía según la categoría laboral, la modalidad de contratación (con retiro o sin retiro) y la cantidad de horas trabajadas para un mismo empleador. Cuando la jornada alcanza o supera las 24 horas semanales, el salario se liquida tomando como base la escala mensual correspondiente a la categoría desempeñada, ajustada de manera proporcional si corresponde. Por el contrario, quienes trabajan menos de ese límite cobran de acuerdo con la tarifa horaria vigente.

  • Tareas generales: ingresos mínimos se ubican en $458.053,22 mensuales con retiro y $505.302,76 sin retiro.
  • Acompañamiento y asistencia de personas: tiene un piso salarial de $505.302,76 con retiro y $558.972,92 sin retiro.
  • Supervisores: sus salarios mínimos ascienden a $553.725,91 con retiro y $612.673,11 sin retiro.
  • Tareas específicas: perciben al menos $517.006,43 con retiro y $571.426,17 sin retiro.
  • Caseros: categoría que solo contempla la modalidad sin retiro, tienen una remuneración mínima de $505.302,76 por mes.
La remuneración mensual del personal de casas particulares varía según la categoría laboral, la modalidad de contratación (con retiro o sin retiro) y la cantidad de horas trabajadas para un mismo empleador. Foto: Unsplash

Qué pasa con los adicionales por antigüedad y zona desfavorable este mes

El adicional por zona desfavorable cuesta un 31% sobre los salarios mínimos fijados para cada categoría sobre aquellos que presten servicios en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones en la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el adicional por antigüedad representa un 1% más por cada año trabajado por la empleada en su relación laboral, calculado sobre el salario mensual. El mismo se abona mensualmente desde el 1° de septiembre de 2021, aunque el cómputo del tiempo de servicio comienza el 1° de septiembre de 2020, sin efecto retroactivo.

En relación con la forma de pago, las personas que desempeñen tareas durante 24 horas semanales o más para un mismo empleador perciben una remuneración basada en el monto mensual fijado para su categoría, calculada de manera proporcional a las horas realmente trabajadas. Por otro lado, quienes presten servicios por menos de 24 horas semanales para un mismo empleador reciben su sueldo conforme al valor establecido bajo la modalidad de pago por hora.

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Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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