Adrián Ravier encabeza una nueva conferencia de prensa: los anuncios vinculados al programa económico del Gobierno

El vocero presidencial encabezó una nueva conferencia de prensa. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

Adrián Ravier realiza una nueva conferencia de prensa que comenzó a las 11 de la mañana de este martes 14 de julio. El vocero presidencial detalla una serie de anuncios del gobierno de Javier Milei enfocados a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la inflación y las inversiones que llegan a través del RIGI.

Tras la salida de Manuel Adorni, Adrián Ravier se hizo cargo de la Vocería Presidencial y volvieron las conferencias de prensa semanales. En la realizada el pasado 7 de julio, reafirmó el déficit fiscal como base prioritaria del Ejecutivo y expuso cuáles serán los motores de la economía para beneficiar a distintos sectores de la sociedad enmarcados en el anuncio de la cartera de Economía.

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