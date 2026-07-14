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Adrián Ravier encabeza una nueva conferencia de prensa: los anuncios vinculados al programa económico del Gobierno

El vocero presidencial brinda detalles sobre el futuro del programa económico del Gobierno. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la inflación y las inversiones que llegan a través del RIGI.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El vocero presidencial encabezó una nueva conferencia de prensa.
El vocero presidencial encabezó una nueva conferencia de prensa. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente
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Adrián Ravier realiza una nueva conferencia de prensa que comenzó a las 11 de la mañana de este martes 14 de julio. El vocero presidencial detalla una serie de anuncios del gobierno de Javier Milei enfocados a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la inflación y las inversiones que llegan a través del RIGI.

Tras la salida de Manuel Adorni, Adrián Ravier se hizo cargo de la Vocería Presidencial y volvieron las conferencias de prensa semanales. En la realizada el pasado 7 de julio, reafirmó el déficit fiscal como base prioritaria del Ejecutivo y expuso cuáles serán los motores de la economía para beneficiar a distintos sectores de la sociedad enmarcados en el anuncio de la cartera de Economía.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

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27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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