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Adiós al programa “Volver al Trabajo”: la Justicia avaló al Gobierno y más de 900 mil personas dejarán de cobrar en agosto

Tras un fallo de la Cámara de San Martín que revocó una medida cautelar previa, el Ministerio de Capital Humano quedó habilitado para dar de baja definitiva el esquema de asistencia heredero del Potenciar Trabajo. La decisión deja sin la prestación mensual de $78.000 a más de 900.000 beneficiarios en todo el país y hubo un fuerte rechazo por parte de UTEP.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Los manifestantes advirtieron con cortar Puente Pueyrredón.
Los manifestantes advirtieron con cortar Puente Pueyrredón. Foto: Cuenta de Twitter @CTAAutonoma
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La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el programa “Volver al Trabajo” -sucesor del Potenciar Trabajo- abriendo el camino para el cierre definitivo de este esquema de asistencia social a partir de agosto. La decisión, dictada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, anuló el fallo de primera instancia del Juzgado Federal de Campana, que obligaba al Estado a sostener las transferencias mensuales de $78.000 a más de 900.000 beneficiarios en todo el país hasta que se implementara una alternativa equivalente. Con esta resolución, la Justicia avaló la potestad del Gobierno para dar por concluido el programa.

Los argumentos de la Cámara para validar al Gobierno

Al hacer lugar a la apelación presentada por la cartera que conduce Sandra Pettovello, los camaristas basaron su fallo en los siguientes puntos principales:

  • El tribunal remarcó que el programa tenía una vigencia limitada a dos años, por lo que los beneficiarios no cuentan con un derecho adquirido a la continuidad de la prestación.
  • Sostuvieron que las medidas cautelares no pueden interferir en el diseño, definición y ejecución de las políticas públicas y presupuestarias del Poder Ejecutivo.
  • Consideraron que la cautelar previa representaba un adelantamiento de veredicto a favor de los demandantes y consolidaba “la permanencia de un sistema asistencialista bajo control de organizaciones sociales”.
  • El oficialismo ya cuenta con propuestas de reemplazo para el esquema de asistencia.
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Foto: NA (Daniel Vides)

Dieron de baja “Volver al Trabajo”: el nuevo destino de los fondos y el duro comunicado de la UTEP

La caída del programa de asistencia individual reconfigura el mapa de las políticas sociales y de los ingresos de la economía popular:

  • Fin de los pagos individuales: el nuevo esquema de la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, ya no enviará transferencias monetarias directas a los beneficiarios. En su lugar, los recursos se redireccionarán en forma de vouchers de capacitación laboral hacia empresas, centros formativos provinciales y organizaciones a cargo de talleres profesionales.
  • Financiamiento escolar: desde la Casa Rosada adelantaron que parte de los fondos liberados tras la baja de los 900.000 planes se utilizarán para financiar la extensión de la doble jornada escolar en escuelas primarias de zonas con alta vulnerabilidad social.
  • Fuerte rechazo gremial: tras conocerse el fallo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) lanzó una dura advertencia: “La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías”.
Volver al TrabajoGobiernoMinisterio de Capital HumanoEconomía argentina
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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