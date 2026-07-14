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El Gobierno analiza blindar al INDEC en la reforma del Banco Central para evitar futuras manipulaciones de la inflación

El presidente Javier Milei recibió a diputados de La Libertad Avanza para explicar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Durante el encuentro surgió una propuesta para fortalecer la independencia del INDEC y evitar eventuales manipulaciones de los índices de inflación.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Milei analiza blindar al INDEC en la reforma del Banco Central para evitar futuras manipulaciones de la inflación.
Milei analiza blindar al INDEC en la reforma del Banco Central para evitar futuras manipulaciones de la inflación. Foto: Diario Hoy
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El presidente Javier Milei avanzó en el diseño de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) con una reunión junto a legisladores de La Libertad Avanza, en la que explicó los principales lineamientos del proyecto que el Gobierno enviará próximamente al Congreso. Entre los temas debatidos sobresalió una propuesta para blindar institucionalmente al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con el objetivo de impedir futuras manipulaciones de los datos de inflación.

Javier Milei en cadena nacional el 9 de julio por el día de la independencia
Milei analiza blindar al INDEC en la reforma del Banco Central para evitar futuras manipulaciones de la inflación. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

La sugerencia fue realizada por el diputado nacional Santiago Santurio, quien planteó la necesidad de establecer mecanismos que garanticen la independencia del organismo estadístico ante eventuales gobiernos que intenten alterar las cifras oficiales.

La reforma del Banco Central busca limitar la emisión monetaria

Durante el encuentro, Milei reiteró que el principal objetivo de la iniciativa será impedir que futuras administraciones puedan utilizar al Banco Central para financiar el gasto público mediante emisión monetaria.

La propuesta contempla eliminar cualquier posibilidad de asistencia directa o indirecta al Tesoro Nacional, restringir el uso de utilidades y dividendos del BCRA y reforzar las normas de funcionamiento de la autoridad monetaria.

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Según trascendió, el mandatario también explicó que el proyecto diferenciará los mecanismos de actuación del Banco Central en escenarios de inflación y de deflación, estableciendo herramientas específicas para cada contexto económico.

La advertencia sobre el INDEC recibió el respaldo de Milei

En medio de las intervenciones de los legisladores, Santiago Santurio, diputado por La Libertad Avanza, recordó las investigaciones judiciales vinculadas con la manipulación de las estadísticas oficiales y advirtió sobre el riesgo de futuras “subdeclaraciones” de la inflación.

La observación fue bien recibida por el Presidente, quien valoró la propuesta de fortalecer la autonomía del INDEC como un complemento a la reforma monetaria. Dentro del oficialismo consideran que cualquier mecanismo que contribuya a evitar políticas inflacionarias o distorsiones estadísticas resulta coherente con el programa económico del Gobierno.

El Gobierno prepara el camino legislativo

Tras la reunión, el diputado Damián Arabia brindó más precisiones sobre el contenido del proyecto. Según explicó, la reforma establecerá que la única función del Banco Central será preservar el valor de la moneda, prohibiendo cualquier forma de financiamiento al Tesoro.

Además, adelantó que se endurecerá el régimen de responsabilidades para las futuras autoridades del organismo y se fortalecerán los mecanismos de gobernanza para garantizar su independencia.

Milei analiza blindar al INDEC en la reforma del Banco Central para evitar futuras manipulaciones de la inflación. Foto: Google Maps

Mientras tanto, la Casa Rosada continúa definiendo la estrategia parlamentaria para impulsar esta y otras iniciativas económicas. El oficialismo también sigue de cerca el tratamiento de diversos proyectos en el Congreso, entre ellos el pliego del juez Víctor Pesino y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La reforma del Banco Central aparece como una de las principales apuestas del Gobierno para consolidar su política de estabilidad monetaria y limitar por ley la posibilidad de recurrir nuevamente a la emisión para financiar el déficit fiscal.

Gobierno nacionalBanco CentralJavier Milei
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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