Javier Milei avanza con la reforma del Banco Central: uno por uno, los cambios que busca implementar

Javier Milei avanza con la reforma del Banco Central Foto: EFE

Javier Milei busca aprobar la reforma del Banco Central (BCRA) y reunió este lunes a sus senadores y diputados. El encuentro duró dos horas y media y se llevó a cabo para actualizar el estado de situación de la modificación de la Carta Orgánica de la entidad financiera.

El Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada fue la sede del intercambio. Previamente, el 1° de julio, el primer mandatario llevó a cabo otra reunión con sus legisladores para anticipar el proyecto que hoy en día se ve encaminado aunque se desconoce públicamente la letra final y la fecha en la que será enviado al Congreso. Se estima que llegará al palacio legislativo luego del receso invernal.

Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada. Foto: NA

¿Cómo fue el encuentro entre Javier Milei y sus legisladores?

Javier Milei encabezó el encuentro junto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

El presidente lleva a cabo la creación de un borrador de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en coordinación con el titular del organismo, Santiago Bausili, y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, de Economía y Desregulación y Transformación del Estado respectivamente. En líneas generales, el proyecto busca que el Estado no pueda presentar déficit fiscal y que el BCRA no pueda utilizar fondos del Tesoro para financiarlo. “No se habló de tiempos, pero sí de la idea”, afirmó el senador Pablo Cervi para TN.

El presidente lleva a cabo la creación de un borrador de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Foto: Diario Hoy

El encuentro se vio opacado por la espera previa al partido de la Selección Argentina contra Inglaterra por el mundial ya que los legisladores hicieron referencia al partido. Vilma Bedia de Jujuy llegó a la Casa Rosada con la camiseta albiceleste y Lilia Lemoine polemizó ante la prensa acreditada: “¿Te imaginas ganarle a Inglaterra sin hacerlo con la mano? Ganarles en ley sería fantástico. ¡Qué lindo mensaje!“

A las 11 de la mañana del mismo día, Santilli recibió al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, para charlar principalmente sobre la reforma del BCRA y el proyecto de suspensión de las PASO para las elecciones del año que viene. En este sentido, coincidieron en la importancia de ambas medidas. “Además, por pedido del gobernador, conversaron sobre la necesidad del traspaso a la provincia de San Luis de la traza de la ex Ruta Nacional N° 7, en el tramo denominado como Avenida José Santos Ortiz”, afirmó el texto que difundió la administración Javier Milei.