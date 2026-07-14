Pastas frescas, lasaña y cannolis: dónde queda el restaurante de Rusherking y qué ofrece su menú italiano

Pastasole, restaurante de Rusherking. Foto: Instagram/pastasolearg

Rusherking logró cumplir uno de sus grandes sueños fuera de la música al convertirse en uno de los socios de Pastasole, un restaurante inspirado en la cocina italiana que funciona en el barrio porteño de Palermo. El local combina recetas tradicionales con un formato moderno, y donde cada comensal puede personalizar su plato con distintos ingredientes.

Ubicado en Fitz Roy 1947, en pleno Palermo Hollywood, el restaurante se convirtió en una propuesta gastronómica que atrae tanto a fanáticos del cantante como a quienes buscan disfrutar de pastas frescas y clásicos de la cocina italiana sin tomar un avión.

Pastasole, restaurante de Rusherking. Foto: Instagram/pastasolearg

Qué platos italianos se pueden comer en Pastasole

La carta tiene como protagonistas a las pastas artesanales, que pueden combinarse con diferentes salsas y proteínas según el gusto de cada cliente. Entre las opciones más elegidas se encuentran los fettuccine Alfredo, acompañados por salsas clásicas como bolognesa, pesto, arrabbiata y pomodoro e basilico.

Además, el menú incluye proteínas como pollo cremoso, camarones al ajo, salmón ahumado y albóndigas, que permiten personalizar cada preparación.

Pastasole, restaurante de Rusherking. Foto: Instagram/pastasolearg

La propuesta se completa con otros platos tradicionales de la gastronomía italiana, entre ellos la lasaña, los arancini —las clásicas croquetas de arroz rellenas y fritas— y las albóndigas artesanales.

Para quienes prefieren el postre, Pastasole también ofrece dos clásicos italianos: el tiramisú, elaborado con queso mascarpone, café y cacao, y los cannoli, una tradicional masa crocante rellena con crema dulce, muy popular en Sicilia.

Los cannoli de Pastasole, restaurante de Rusherking. Foto: Instagram/pastasolearg

Cómo llegar a Pastasole y cuáles son sus horarios

El restaurante abre sus puertas de lunes a jueves y domingos de 12 a 23 horas, mientras que viernes y sábados funciona de 12 a 00 horas, para disfrutar de su propuesta de pastas italianas frescas.

Ubicado en Fitz Roy 1947, en el barrio de Palermo Hollywood, se puede llegar a Pastasole de la siguiente forma:

En auto:

Para ir en auto desde el Obelisco o el Microcentro se debe tomar la avenida 9 de Julio, seguir por la autopista Illia o por avenida Santa Fe y luego ir por Juan B. Justo hasta llegar a Fitz Roy.

En transporte público: