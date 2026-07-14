Cómo hacer la mejor pastafrola casera: la receta con una masa perfecta y tres rellenos irresistibles

La pasta frola ocupa un lugar especial en la cocina argentina. Es una receta que está presente en panaderías, confiterías y mesas familiares desde hace generaciones. Sigue siendo una de las tortas más elegidas para acompañar el mate o el café. Su éxito está en la combinación de una masa tierna, apenas crocante, con rellenos dulces que pueden variar según el gusto de cada uno.
Aunque muchos la consideran una receta tradicional argentina, su origen se remonta a la crostata italiana, una tarta elaborada con masa quebrada y mermeladas de frutas.
Las recetas viajan y se adaptan y, en el caso de la masa frola y la pasta frola, llegaron junto con la inmigración italiana. Llegó al Río de la Plata, donde encontró una identidad propia gracias al dulce de membrillo, uno de los ingredientes más característicos de nuestra gastronomía. Y ahora también aprovechamos otro emblema en nuestra gastronomía ¡con dulce de leche!
Lo mejor de esta preparación es que con una sola masa se pueden hacer distintas versiones. Las más populares son de membrillo, batata y dulce de leche, aunque también existen variantes con mermeladas como de frutas rojas o dulce de leche y coco.
Como toda receta de pastelería, el resultado depende mucho de la calidad de los ingredientes y del manejo de la masa. La manteca debe mantenerse bien fría hasta el momento de utilizarla y es más fácil tenerla en cubos.
Uno de los errores más comunes en esta receta es amasar durante mucho tiempo. A diferencia del pan, la pasta frola necesita una masa apenas integrada. Si se trabaja de más, desarrolla el gluten de la harina y pierde esa textura quebradiza que la caracteriza a esta tarta.
Otro detalle importante para la receta de la masa es dejarla descansar en la heladera durante al menos 30 minutos antes de estirarla. Ese reposo permite que la manteca vuelva a endurecerse y facilita mucho el armado.
En cuanto al relleno para la masa frola, hay opciones: el dulce de membrillo o de batata debe mezclarse previamente con unas cucharadas de agua caliente (también podés usar vino oporto) para obtener una consistencia más cremosa y fácil de manipular cuando vertemos el relleno.
Clásica de membrillo
De batata
De dulce de leche
Con una sola masa y tres rellenos diferentes, la pasta frola demuestra por qué sigue siendo una de las recetas más queridas de la cocina argentina. Es económica, muy rendidora y perfecta para una merienda casera. Además, permite adaptarse a distintos gustos sin modificar la preparación principal, un detalle que explica por qué continúa vigente generación tras generación.
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