Cómo hacer la mejor pastafrola casera: la receta con una masa perfecta y tres rellenos irresistibles

La pasta frola ocupa un lugar especial en la cocina argentina. Es una receta que está presente en panaderías, confiterías y mesas familiares desde hace generaciones. Sigue siendo una de las tortas más elegidas para acompañar el mate o el café. Su éxito está en la combinación de una masa tierna, apenas crocante, con rellenos dulces que pueden variar según el gusto de cada uno.

Aunque muchos la consideran una receta tradicional argentina, su origen se remonta a la crostata italiana, una tarta elaborada con masa quebrada y mermeladas de frutas.

Las recetas viajan y se adaptan y, en el caso de la masa frola y la pasta frola, llegaron junto con la inmigración italiana. Llegó al Río de la Plata, donde encontró una identidad propia gracias al dulce de membrillo, uno de los ingredientes más característicos de nuestra gastronomía. Y ahora también aprovechamos otro emblema en nuestra gastronomía ¡con dulce de leche!

Dulce de membrillo. Foto: Pinterest.

Lo mejor de esta preparación es que con una sola masa se pueden hacer distintas versiones. Las más populares son de membrillo, batata y dulce de leche, aunque también existen variantes con mermeladas como de frutas rojas o dulce de leche y coco.

Como toda receta de pastelería, el resultado depende mucho de la calidad de los ingredientes y del manejo de la masa. La manteca debe mantenerse bien fría hasta el momento de utilizarla y es más fácil tenerla en cubos.

El secreto está en no trabajar demasiado la masa

Uno de los errores más comunes en esta receta es amasar durante mucho tiempo. A diferencia del pan, la pasta frola necesita una masa apenas integrada. Si se trabaja de más, desarrolla el gluten de la harina y pierde esa textura quebradiza que la caracteriza a esta tarta.

Otro detalle importante para la receta de la masa es dejarla descansar en la heladera durante al menos 30 minutos antes de estirarla. Ese reposo permite que la manteca vuelva a endurecerse y facilita mucho el armado.

En cuanto al relleno para la masa frola, hay opciones: el dulce de membrillo o de batata debe mezclarse previamente con unas cucharadas de agua caliente (también podés usar vino oporto) para obtener una consistencia más cremosa y fácil de manipular cuando vertemos el relleno.

Ingredientes para la masa frola

300 g de harina 0000

150 g de manteca fría

100 g de azúcar

2 yemas

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

1 cucharadita de polvo para hornear

Una pizca de sal

Tres opciones de relleno

Clásica de membrillo

400 g de dulce de membrillo

3 cucharadas de agua caliente o vino de Oporto

De batata

400 g de dulce de batata

2 cucharadas de agua caliente

De dulce de leche

450 g de dulce de leche repostero

Paso a Paso para una gran merienda

La receta de la masa frola, para hacer la pasta flores ¡y dos opciones más!

En un recipiente mezclamos la harina, el polvo para hornear y la sal. Los ingredientes secos. Incorporamos la manteca fría en cubos y trabajamos con las manos hasta obtener un arenado. Agregamos el azúcar, las yemas, el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Unimos la masa sin amasar demasiado hasta formar un bollo. Envolvemos la masa con film y la llevamos a la heladera durante 30 minutos. Estiramos dos tercios de la masa y forramos una tartera de aproximadamente 24 centímetros. Distribuimos el relleno elegido de manera pareja. Con el resto de la masa hacemos las clásicas tiras cruzadas. Pintamos con huevo batido y cocinamos en horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada.

La receta de la masa frola, una masas ¡y tres rellenos! Foto: Imagen creada con ChatGpt

Trucos que hacen la diferencia

Utilizar manteca bien fría y en cubos.

No amasar de más, ya que no es un pan.

Respetar el tiempo de descanso en la heladera.

Ablandar previamente el membrillo o la batata.

Esperar que la pasta frola se enfríe antes de cortarla para obtener porciones prolijas.

Con una sola masa y tres rellenos diferentes, la pasta frola demuestra por qué sigue siendo una de las recetas más queridas de la cocina argentina. Es económica, muy rendidora y perfecta para una merienda casera. Además, permite adaptarse a distintos gustos sin modificar la preparación principal, un detalle que explica por qué continúa vigente generación tras generación.

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