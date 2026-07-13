Megaproyecto aéreo en Sudamérica: el nuevo aeropuerto de US$2.000 millones que unirá la región con Europa y Asia

El nuevo aeropuerto de US$2.000 millones que unirá Sudamérica con Europa y Asia. Foto: Turismo Antioquia

Colombia avanza en la planificación del Aeropuerto Internacional de Turbo, una megaobra que busca redefinir el mapa logístico del país y convertir a la región de Urabá, en el departamento de Antioquia, en una puerta estratégica para el comercio internacional.

Actualmente en etapa de estructuración técnica, el proyecto forma parte de una visión de largo plazo orientada a fortalecer la competitividad del país mediante una infraestructura de clase mundial enfocada principalmente en el transporte de carga.

Qué es el Aeropuerto Internacional de Turbo en Colombia y dónde estará ubicado

La futura terminal estará emplazada en el municipio de Turbo, una zona con una ubicación privilegiada sobre el Caribe colombiano y cercana a importantes desarrollos portuarios. En diálogo con El Tiempo, Sebastián Muñoz Zuluaga, gerente de Terra & Consulting, el complejo ocupará aproximadamente 320 hectáreas ya saneadas jurídicamente, un aspecto clave para avanzar en las siguientes etapas de desarrollo.

La futura terminal estará emplazada en el municipio de Turbo, una zona con una ubicación privilegiada sobre el Caribe. Foto: Unsplash

La infraestructura incluirá una pista principal de 3.000 metros de longitud, diseñada para recibir aeronaves de gran capacidad destinadas al comercio internacional, posicionando al aeropuerto como una pieza fundamental del futuro sistema logístico colombiano.

Inversión de US$2.000 millones: los detalles del nuevo megaproyecto aéreo

La iniciativa contempla una inversión de hasta 7 billones de pesos colombianos, equivalentes a cerca de US$2.000 millones, una cifra que ubica al Aeropuerto Internacional de Turbo entre los proyectos de infraestructura más relevantes actualmente proyectados en Colombia.

Además de la pista principal, el desarrollo incorporará una moderna terminal de carga, áreas industriales, centros de almacenamiento, depósitos especializados y servicios complementarios destinados a facilitar las operaciones de comercio exterior.

La administración distrital incluyó esta obra dentro de su Agenda Logística 2050, una estrategia que busca atraer inversiones privadas, impulsar nuevas zonas francas y consolidar un polo económico de alcance internacional.

La infraestructura incluirá una pista principal de 3.000 metros de longitud, diseñada para recibir aeronaves. Foto: Unsplash

El proyecto tendrá un fuerte impacto laboral. Durante la construcción, se estima la generación de hasta 4.000 empleos directos y 3.000 indirectos, mientras que la operación posterior demandará más de 1.000 puestos permanentes y alrededor de 2.500 empleos vinculados a actividades aeroportuarias, comerciales y logísticas.

Cómo funcionará el nuevo hub logístico multimodal de Sudamérica

La verdadera ambición de la iniciativa va más allá de la construcción de un aeropuerto. El objetivo es desarrollar un hub logístico multimodal capaz de integrar distintos sistemas de transporte dentro de una misma plataforma operativa.

La terminal contará con bodegas, zonas industriales y espacios destinados a la consolidación y distribución de mercancías, permitiendo que los productos se trasladen de manera más eficiente entre aviones, barcos, camiones y trenes.

La optimización de estas conexiones permitiría reducir significativamente los costos de transporte para los exportadores colombianos. Estudios internacionales muestran que los aeropuertos integrados a sistemas multimodales pueden disminuir los costos logísticos entre 15% y 25%, una ventaja importante para productos perecederos y bienes de alto valor agregado que requieren rapidez en su distribución.

Otro aspecto estratégico del Aeropuerto Internacional de Turbo es su ubicación prácticamente al nivel del mar. Foto: Unsplash

Otro aspecto estratégico es su ubicación prácticamente al nivel del mar. Este factor mejora la eficiencia operativa de los vuelos de carga, ya que las aeronaves pueden despegar con mayores volúmenes de combustible y mercancías, ampliando su alcance hacia destinos internacionales.

Conexión global: la articulación del nuevo aeropuerto con redes viales y marítimas

Uno de los pilares del megaproyecto es su integración con la infraestructura portuaria y vial que actualmente se desarrolla en el Urabá antioqueño. Las operaciones del futuro aeropuerto estarán conectadas con terminales marítimas clave como Puerto Antioquia, Progreso, Pisisí y Cirilo, además de modernas autopistas que facilitarán la circulación de mercancías entre los distintos centros productivos del país.

Esta red permitirá agilizar el movimiento de cargas desde las fábricas y centros agrícolas colombianos hacia los puertos y el aeropuerto, reduciendo tiempos de traslado y mejorando la competitividad frente a otros mercados de la región.

Así era el histórico Aeropuerto de Urabá, Antioquia, Colombia. Foto: La Chiva de Urabá

La meta es transformar a Urabá en una plataforma logística capaz de conectar eficientemente a América Latina con Europa y Asia, aprovechando su posición geográfica estratégica y el creciente desarrollo de infraestructura en la región.

De concretarse según lo previsto, el Aeropuerto Internacional de Turbo no solo impulsará las exportaciones colombianas, sino que también podría consolidarse como uno de los centros logísticos más importantes de Sudamérica en las próximas décadas, integrando en un único ecosistema el transporte aéreo, ferroviario, marítimo y terrestre con alcance global.