Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Capricornio: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 18 de junio de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Capricornio.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Capricornio está regido por Saturno. Su elemento es el Tierra y la piedra que le corresponde energéticamente es Granate. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 18 de junio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Capricornio en el amor hoy

Si dejas que tus sentimientos fluyan de forma natural, tu entorno y tus relaciones pueden enriquecerse de forma notable.

Salud y energía de Capricornio este día 18 de junio de 2026

La incapacidad de quedar satisfecho con algo inferior a la perfección puede ser una condición atormentadora si te dedicas a quejarte.

Horóscopo laboral de Capricornio para hoy

Período que requiere concentración mental, debes mantener la cautela en las comunicaciones y escritos.

¿Cuáles son las fechas de Capricornio?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Capricornio?

Capricornio pertenece al elemento Tierra.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Capricornio?

Capricornio es más compatible con Tauro, Virgo, Escorpio. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Capricornio?

El número de la suerte de Capricornio es el 8.

¿Cómo es la personalidad de Capricornio?

Capricornio es un signo disciplinado, ambicioso y prudente.

Capricorniohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Nueva ley de regularización de armas en Argentina:cómo funciona el régimen que permite registrar armamento no declarado

Nueva ley de regularización de armas en Argentina: cómo funciona el régimen que permite registrar armamento no declarado

Javier Milei retoma las giras por el interior del país:volverá a Rosario por el Día de la Bandera

Diego Guelar afirmó que la advertencia de Trump a Irán busca garantizar la reapertura de Ormuz y bajar el precio del petróleo

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

Economía

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

La inflación mayorista se desaceleró al 2,5% en mayo:acumula 34,5% en los últimos doce meses

Canasta de crianza:cuánto cuesta mantener un hijo en Argentina, según el informe del INDEC

Jubilados:cómo consultar y descargar el recibo de haberes desde la app Mi ANSES

Internacionales

El régimen norcoreano reiteró que su estatus nuclear es “irreversible” desafiando a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos

El régimen norcoreano reiteró que su estatus nuclear es “irreversible” desafiando a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos

La “torre Jenga” de Nueva York:el rascacielos de 60 pisos con diseño único que rompe las reglas de la arquitectura

Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo de paz de manera electrónica:entró en vigor de forma inmediata

Descubierto en Estambul:cómo es el misterioso túnel de 160 metros que reescribe 15 siglos de historia