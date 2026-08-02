El pueblo bonaerense que esconde lagunas, historia ferroviaria y el plan perfecto para desconectar a dos horas de CABA

Lezama Foto: NA

Hay destinos que no necesitan gritar para llamar la atención. Están ahí, al costado de las rutas más transitadas, esperando que alguien baje la velocidad y mire un poco más allá del cartel. Lezama, en la provincia de Buenos Aires, es uno de esos lugares que miles de viajeros cruzan rumbo a la Costa Atlántica sin saber que, a apenas unas dos horas de CABA, se esconde un plan ideal para quienes buscan pescar, hacer un asado frente a la laguna, tomar mate bajo los árboles y desconectar del ruido urbano.

Ubicado a unos 160 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este distrito conserva la calma de los pueblos bonaerenses, pero suma un atractivo cada vez más buscado: naturaleza cercana, precios más accesibles que otros destinos turísticos y la posibilidad de llegar tanto en auto como en tren.

Lagunas, pesca y asado: el plan que convierte a Lezama en una escapada ideal

El gran imán de Lezama está en sus espejos de agua. El distrito forma parte del sistema de lagunas y humedales del este bonaerense, un entorno privilegiado para la pesca deportiva, el avistaje de aves, los deportes náuticos y las jornadas al aire libre.

Entre los puntos más elegidos aparecen Las Barrancas, Chis Chis, La Tablilla y La Cabaña, lugares donde pescadores, familias y grupos de amigos se reúnen durante todo el año en busca de pejerreyes, tarariras y otras especies típicas de la región.

Lezama Foto: NA

Pero Lezama no se agota en la pesca. Muchos campings y pesqueros cuentan con parrillas, mesas, fogones, sombra y sectores preparados para pasar el día, lo que transforma una salida sencilla en una postal bien bonaerense: cañas apoyadas sobre la orilla, brasas encendidas, el sonido del agua y una sobremesa larga mirando la laguna.

Chis Chis, la laguna con nombre antiguo y alma silenciosa

Uno de los lugares más atractivos de la zona es la Laguna Chis Chis, también conocida como “Chus Chus”. Su nombre fue asociado a voces de pueblos originarios y suele interpretarse como una referencia a terrenos barrosos o guadalosos, una característica ligada al fondo de la laguna.

Chis Chis pertenece al sistema de lagunas encadenadas y es uno de esos paisajes donde el tiempo parece detenerse. Tiene un perfil más rústico y natural que otros destinos turísticos de mayor infraestructura, lo que la vuelve especialmente atractiva para quienes buscan una experiencia más tranquila, cercana y sin multitudes.

Allí se pueden realizar actividades como kayak, paseos en bote, caminatas y pesca, además de disfrutar de atardeceres amplios, de esos que pintan el cielo de naranja y convierten cualquier foto en una postal.

Una historia marcada por el tren y la identidad bonaerense

Lezama no es solamente un destino de naturaleza. También es un lugar atravesado por una historia profunda, ligada al ferrocarril, a los antiguos partidos bonaerenses y a una larga pelea colectiva por recuperar su autonomía.

Lezama Foto: Wikipedia

La estación ferroviaria de Lezama fue inaugurada en noviembre de 1874 y quedó integrada al corredor que conecta Plaza Constitución con Mar del Plata, una línea clave para el desarrollo de los pueblos del interior bonaerense y para el movimiento turístico hacia la Costa Atlántica.

La llegada del tren fue decisiva: en torno a la estación se consolidó la vida urbana, el comercio y el vínculo de la localidad con otros puntos de la provincia. La estación se ubica en el centro de Lezama, en la zona de avenida San Martín y avenida Cobo, y todavía forma parte del recorrido de los servicios de larga distancia operados por Trenes Argentinos.

De antiguo partido a municipio joven: la autonomía que hizo historia

La identidad lezamense también se explica por una historia política poco conocida. En el siglo XIX, la zona integró el antiguo Partido de Biedma o Viedma, creado en el marco de la división de la campaña bonaerense, pero en 1894 ese territorio fue anexado al partido de Chascomús.

Desde entonces, la comunidad mantuvo durante décadas el reclamo por recuperar su autonomía. Hubo antecedentes documentados desde 1925, nuevos movimientos en los años 60 y 70, y una etapa clave a partir de 1994, cuando se conformó la Comisión Permanente por la Restitución Histórica del Partido de Lezama.

Lezama Foto: Instagram @pueblosyciudades8

Ese proceso terminó el 22 de diciembre de 2009, cuando la Legislatura bonaerense aprobó la creación del distrito autónomo de Lezama, separado de Chascomús. Desde entonces, Lezama es reconocido como el municipio más joven de la provincia de Buenos Aires, el número 135.

Esa historia le da al pueblo una mística particular: no es solo un destino para pasar el día, sino una comunidad que construyó su identidad a fuerza de memoria, organización y pertenencia.

Qué hacer en Lezama además de ir a la laguna

Además de sus lagunas y pesqueros, Lezama invita a caminar sin apuro por su casco urbano. La Plaza de la Autonomía funciona como uno de los puntos centrales del pueblo y resume parte de esa historia reciente vinculada a la recuperación de su identidad municipal.

Sándwiches de La Matera. Foto: @lamateralezama

También se puede visitar la iglesia, recorrer calles tranquilas, conocer almacenes y espacios gastronómicos, o acercarse a establecimientos rurales de la zona que ofrecen propuestas de día de campo, cabalgatas y comidas tradicionales.

Para quienes buscan una escapada sin correr, Lezama tiene una ventaja difícil de encontrar: permite armar un plan de bajo estrés, sin grandes traslados internos y con actividades simples, de esas que vuelven a estar de moda porque conectan con lo esencial.

Cómo llegar a Lezama desde CABA

En auto, el camino más directo desde la Ciudad de Buenos Aires es por la Autovía 2, con un recorrido aproximado de 160 kilómetros y una duración cercana a las dos horas, dependiendo del tránsito.

Otra opción muy atractiva es viajar en el tren de larga distancia Plaza Constitución - Mar del Plata, que realiza parada en la estación Lezama. El servicio cuenta con comodidades como aire acondicionado, baños adaptados, coche comedor y asientos reclinables.

Según las tarifas informadas para el tramo Constitución-Lezama, los pasajes se ubicaban en $11.100 en Primera y $13.100 en Pullman, con descuentos para compra web, jubilados y menores.