comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

No todos los alimentos pueden conservarse en papel aluminio: cuáles conviene mantener alejados de este material

Aunque es un recurso habitual en la cocina, el papel de aluminio no es apto para conservar todo tipo de alimentos. Cuando entra en contacto con comidas ácidas, saladas o muy grasas, puede favorecer la transferencia de pequeñas partículas de aluminio a los alimentos, por lo que los especialistas recomiendan tomar ciertas precauciones.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Especialistas recomiendan evitar el contacto del papel aluminio con alimentos ácidos, salados o grasos para reducir la migración de partículas metálicas hacia la comida.
Especialistas recomiendan evitar el contacto del papel aluminio con alimentos ácidos, salados o grasos para reducir la migración de partículas metálicas hacia la comida. Foto: Grok AI.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Según advirtieron expertos en seguridad alimentaria, el papel aluminio puede representar un riesgo para la salud cuando se utiliza en contacto con ciertos alimentos. Los científicos recomiendan limitar su uso, especialmente con productos ácidos, salados o grasos, debido al riesgo de migración de partículas de aluminio hacia los alimentos.

Diversos estudios, incluidos los realizados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), vinculan la exposición crónica al aluminio con posibles efectos negativos en la salud, como el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.

Alimentos, heladera, frutas, verduras. Foto Freepik
Tomates, cítricos, carnes marinadas y pescados figuran entre los alimentos que conviene no envolver en papel aluminio, según expertos en seguridad alimentaria. Foto Freepik.

Aunque no es necesario eliminar completamente el uso del papel aluminio, los especialistas recomiendan emplearlo con precaución y optar por alternativas como papel manteca, vidrio, cerámica o silicona, especialmente en cocciones prolongadas o almacenamientos de largo plazo.

Según un artículo de HuffPost, este tipo de material se puede utilizar bajo temperaturas normales de hasta 200°C. En tanto, una temperatura superior a la media puede presentar un riesgo para la salud, especialmente en los alimentos ácidos. Esto se debe a que el aluminio se puede infiltrar durante la cocción, causando un sabor metálico y picaduras en la lámina.

Contenido Recomendado

El único país del mundo 100% autosuficiente en alimentos está en Sudamérica:superó a China y Estados Unidos

El único país del mundo 100% autosuficiente en alimentos está en Sudamérica: superó a China y Estados Unidos

No tires comida por la fecha del envase:qué alimentos pueden seguir siendo seguros

No tires comida por la fecha del envase: qué alimentos pueden seguir siendo seguros
El vidrio, la cerámica, la silicona y el papel manteca son algunas de las alternativas recomendadas para cocinar y conservar los alimentos. Foto: Grok IA

Los siete alimentos que conviene mantener alejados del papel aluminio

  • Alimentos ácidos: como tomates, cítricos o salsas con vinagre. Su acidez provoca reacciones químicas con el metal.
  • Marinados: carnes o pescados con sal y limón potencian la migración de partículas de aluminio.
  • Salados: la sal actúa como puente facilitador de transferencia metálica.
  • Frutos secos: por su alto contenido en grasa, pueden interactuar con el aluminio si se almacenan por tiempos prolongados.
  • Pescado y carne: cocinarlos en aluminio con condimentos ácidos o salados puede afectar el sabor y aumentar la ingesta de aluminio.
  • Vegetales con ácidos naturales: como espinaca, acelga o rábano. Mejor usar vidrio o silicona.
  • Picantes: los condimentos especiados con bases ácidas también favorecen la transferencia del metal.
La exposición prolongada al aluminio es motivo de estudio por sus posibles efectos sobre la salud, por lo que los especialistas aconsejan utilizar este material con precaución. Foto: Gemini IA

¿Qué riesgos tiene el aluminio para la salud?

El aluminio está presente de forma natural en el ambiente y también puede encontrarse en algunos alimentos, el agua potable, medicamentos y utensilios de cocina. Sin embargo, los especialistas advierten que la exposición prolongada a cantidades elevadas de este metal debe evitarse.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) estableció una ingesta semanal tolerable para reducir los riesgos asociados a una acumulación excesiva en el organismo.

Aunque la mayor parte del aluminio ingerido es eliminada por los riñones, una pequeña proporción puede acumularse en el cuerpo con el paso del tiempo. Por ese motivo, los expertos recomiendan minimizar las fuentes de exposición innecesarias, especialmente cuando existen alternativas más seguras para cocinar o conservar los alimentos.

AlimentosHeladera
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. ¿El viagra podría ser la cura para el cáncer?:el descubrimiento científico que podría tener resultados alentadores

    ¿El viagra podría ser la cura para el cáncer?: el descubrimiento científico que podría tener resultados alentadores

  2. La dieta ideal para cuidar el colon y evitar la hinchazón, según expertos de Harvard

    La dieta ideal para cuidar el colon y evitar la hinchazón, según expertos de Harvard

  3. ¿Sufrís de acidez? Estos son los 5 alimentos que ayudan a controlar la pesadez estomacal, según expertos

    ¿Sufrís de acidez? Estos son los 5 alimentos que ayudan a controlar la pesadez estomacal, según expertos

  4. Tonificar piernas y glúteos:Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, compartió su rutina infalible

    Tonificar piernas y glúteos: Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, compartió su rutina infalible
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Paro docente de CTERA:el Gobierno reiteró que va a controlar si se cumple el funcionamiento mínimo del 75% en las escuelas

Paro docente de CTERA: el Gobierno reiteró que va a controlar si se cumple el funcionamiento mínimo del 75% en las escuelas

Javier Milei confirmó que eligió a su candidato a vicepresidente para las elecciones:“Tengo definido mi compañero de fórmula”

El intendente Leonardo Nardini reunió a productores bonaerenses en Malvinas Argentinas

El mensaje de la UTHGRA por el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico:“Celebramos a quienes hacen de la hospitalidad una profesión”

Economía

Preocupante dato económico:9 de cada 10 argentinos aseguran que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes

Preocupante dato económico: 9 de cada 10 argentinos aseguran que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes

ANSES:quiénes cobran en la semana del 3 al 7 de agosto y cuándo arrancan los pagos del mes

Guía actualizada para empleadas domésticas:cuánto cobran en agosto, según la categoría

Empleo en Argentina:reconocida empresa gastronómica ofrece sueldos de hasta $1.660.000 a jóvenes sin experiencia

Internacionales

Lula da Silva formalizó su candidatura a la Presidencia de Brasil:los puntos clave de su plan para vencer a Flávio Bolsonaro

Lula da Silva formalizó su candidatura a la Presidencia de Brasil: los puntos clave de su plan para vencer a Flávio Bolsonaro

Impactante video:dos helicópteros que combatían un incendio forestal en Grecia chocaron en pleno vuelo y dejaron dos muertos

Diego Guelar destacó el crecimiento de la balanza comercial brasileña

Donald Trump afirmó que alcanzó “las bases de un acuerdo” con Irán:incluiría la apertura “inmediata” del estrecho de Ormuz