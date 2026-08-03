No todos los alimentos pueden conservarse en papel aluminio: cuáles conviene mantener alejados de este material

Especialistas recomiendan evitar el contacto del papel aluminio con alimentos ácidos, salados o grasos para reducir la migración de partículas metálicas hacia la comida. Foto: Grok AI.

Según advirtieron expertos en seguridad alimentaria, el papel aluminio puede representar un riesgo para la salud cuando se utiliza en contacto con ciertos alimentos. Los científicos recomiendan limitar su uso, especialmente con productos ácidos, salados o grasos, debido al riesgo de migración de partículas de aluminio hacia los alimentos.

Diversos estudios, incluidos los realizados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), vinculan la exposición crónica al aluminio con posibles efectos negativos en la salud, como el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.

Tomates, cítricos, carnes marinadas y pescados figuran entre los alimentos que conviene no envolver en papel aluminio, según expertos en seguridad alimentaria. Foto Freepik.

Aunque no es necesario eliminar completamente el uso del papel aluminio, los especialistas recomiendan emplearlo con precaución y optar por alternativas como papel manteca, vidrio, cerámica o silicona, especialmente en cocciones prolongadas o almacenamientos de largo plazo.

Según un artículo de HuffPost, este tipo de material se puede utilizar bajo temperaturas normales de hasta 200°C. En tanto, una temperatura superior a la media puede presentar un riesgo para la salud, especialmente en los alimentos ácidos. Esto se debe a que el aluminio se puede infiltrar durante la cocción, causando un sabor metálico y picaduras en la lámina.

El vidrio, la cerámica, la silicona y el papel manteca son algunas de las alternativas recomendadas para cocinar y conservar los alimentos. Foto: Grok IA

Los siete alimentos que conviene mantener alejados del papel aluminio

Alimentos ácidos : como tomates, cítricos o salsas con vinagre. Su acidez provoca reacciones químicas con el metal.

Marinados : carnes o pescados con sal y limón potencian la migración de partículas de aluminio.

Salados : la sal actúa como puente facilitador de transferencia metálica.

Frutos secos : por su alto contenido en grasa, pueden interactuar con el aluminio si se almacenan por tiempos prolongados.

Pescado y carne : cocinarlos en aluminio con condimentos ácidos o salados puede afectar el sabor y aumentar la ingesta de aluminio.

Vegetales con ácidos naturales : como espinaca, acelga o rábano. Mejor usar vidrio o silicona.

Picantes: los condimentos especiados con bases ácidas también favorecen la transferencia del metal.

La exposición prolongada al aluminio es motivo de estudio por sus posibles efectos sobre la salud, por lo que los especialistas aconsejan utilizar este material con precaución. Foto: Gemini IA

¿Qué riesgos tiene el aluminio para la salud?

El aluminio está presente de forma natural en el ambiente y también puede encontrarse en algunos alimentos, el agua potable, medicamentos y utensilios de cocina. Sin embargo, los especialistas advierten que la exposición prolongada a cantidades elevadas de este metal debe evitarse.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) estableció una ingesta semanal tolerable para reducir los riesgos asociados a una acumulación excesiva en el organismo.

Aunque la mayor parte del aluminio ingerido es eliminada por los riñones, una pequeña proporción puede acumularse en el cuerpo con el paso del tiempo. Por ese motivo, los expertos recomiendan minimizar las fuentes de exposición innecesarias, especialmente cuando existen alternativas más seguras para cocinar o conservar los alimentos.