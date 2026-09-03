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Horóscopo de Capricornio hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 03 de septiembre de 2026

Amor, riqueza y bienestar: así viene el día para los nacidos bajo el signo de Capricornio.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Capricornio, signo de Tierra regido por Saturno, recibe hoy 03 de septiembre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Busca sentirte bien contigo mismo. Tranquilidad, reflexión y mucha calma es lo que deberías buscar para tu vida. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Capricornio en el amor hoy

Te sentirás muy potente en el ámbito sentimental. Sin embargo, debes manejar tu energía con precaución y cautela.

Salud y energía de Capricornio este día 03 de septiembre de 2026

Tendrás molestias en articulaciones y espalda. Deja de perder el tiempo y consulta al médico. No te automediques.

Horóscopo laboral de Capricornio para hoy

Ambiente hostil en el círculo laboral. No discutas y concéntrate en los nuevos proyectos. Te tenderán una mano importante.

¿Cuáles son las fechas de Capricornio?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Capricornio?

Capricornio pertenece al elemento Tierra.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Capricornio?

Capricornio es más compatible con Tauro, Virgo, Escorpio. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Capricornio?

El número de la suerte de Capricornio es el 8.

¿Cómo es la personalidad de Capricornio?

Capricornio es un signo disciplinado, ambicioso y prudente.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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