ANSES confirmó el calendario de septiembre: cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

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ANSES puso en marcha el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de las principales prestaciones sociales. Entre las fechas más consultadas aparecen las correspondientes a los beneficiarios con documentos terminados en 4, 5, 6 y 7, quienes recibirán sus depósitos en distintos días según el tipo de prestación.

El cronograma comenzó el martes 8 de septiembre y fue organizado por terminación de DNI. Sin embargo, tener el mismo número final de documento no significa que todos los titulares cobren en la misma fecha. El día de acreditación también depende de si la persona recibe una jubilación mínima, un haber superior, una Pensión No Contributiva o una asignación.

Cuándo cobran los jubilados con DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el haber mínimo cuentan con un esquema diario y escalonado. De acuerdo con el calendario de septiembre, las fechas son las siguientes:

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

ANSES: cuánto se cobrará la PNC en septiembre de 2026 Foto: ANSES

El depósito se efectúa en la cuenta bancaria habitual del beneficiario. Por ese motivo, no es necesario acudir a una oficina de ANSES para solicitar la acreditación. El recibo de haberes puede consultarse desde el comienzo del calendario mediante los canales digitales del organismo.

Jubilaciones superiores al haber mínimo: las fechas para cada DNI

El calendario cambia para las personas que reciben una jubilación o pensión por encima del haber mínimo. En este grupo, ANSES reúne dos terminaciones de documento por jornada y concentra los pagos durante la última parte del mes.

Los DNI terminados en 4 y 5 cobran el jueves 24 de septiembre, mientras que los documentos finalizados en 6 y 7 tienen su fecha asignada para el viernes 25 de septiembre. Antes de esas jornadas cobrarán las terminaciones 0, 1, 2 y 3, y posteriormente será el turno de los beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9.

Esta diferencia es importante al momento de buscar la fecha de pago. Un jubilado con DNI terminado en 4 podría cobrar el 14 o el 24 de septiembre, según el nivel de su haber. Por eso, además de observar el último número del documento, se debe identificar correctamente el grupo previsional al que pertenece.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en septiembre

Las Pensiones No Contributivas, conocidas como PNC, tienen un calendario propio y comienzan a pagarse durante los primeros días hábiles del cronograma mensual.

Para septiembre de 2026, los titulares con DNI terminados en 4 y 5 cobran desde el jueves 10, mientras que las personas con documentos finalizados en 6 y 7 reciben el pago desde el viernes 11 de septiembre. Los depósitos de este grupo se completan con las terminaciones 8 y 9 el lunes 14.

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Dentro de las PNC se encuentran diferentes prestaciones. En consecuencia, el monto depositado puede variar según la pensión correspondiente y las condiciones particulares de cada beneficiario.

AUH: cuándo cobran los titulares con DNI 4, 5, 6 y 7

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo, o AUH, también reciben el pago de manera escalonada. En este caso, las fechas coinciden con el esquema general informado para la Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

El dinero se acredita automáticamente en la cuenta informada por el titular. Cuando corresponde el acceso a prestaciones complementarias, como la Tarjeta Alimentar, esos importes se depositan junto con la asignación y en la misma fecha establecida por el calendario.

En el caso de la AUH, ANSES abona mensualmente el 80% de la prestación. El porcentaje restante queda sujeto al cumplimiento y acreditación de los controles requeridos mediante la Libreta AUH.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en ANSES

Aunque el cronograma permite conocer el día estimado de acreditación, cada titular puede verificar su información personal a través de mi ANSES o de la sección“Cuándo y dónde cobro”.

Para realizar la consulta se debe ingresar el número de CUIL y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. El sistema informa la prestación, la fecha asignada y el medio de pago registrado. También es posible revisar estos datos desde la aplicación oficial para dispositivos móviles. Conviene hacer esta verificación antes de dirigirse a una sucursal bancaria, especialmente si el beneficiario modificó recientemente su lugar de cobro o si tiene más de una prestación asociada.

Calendario ANSES: qué revisar antes de cobrar

El último número del DNI es solo uno de los elementos que determina el día de pago. Para evitar confusiones, cada beneficiario debe comprobar:

Qué prestación recibe.

Cuál es la terminación de su DNI.

Si su jubilación supera o no el haber mínimo.

Qué cuenta o boca de pago tiene asignada.

Si hubo modificaciones en sus datos bancarios.

Para los documentos terminados en 4, 5, 6 y 7, las acreditaciones de septiembre se distribuyen entre el 10 y el 25, dependiendo del beneficio. La consulta individual en los canales de ANSES continúa siendo la forma más segura de confirmar la fecha y el lugar exactos.