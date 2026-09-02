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Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas díarias: ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos

La propuesta está basada en un modelo de intercambio cultural. Los participantes conviven con una familia local y colaboran en actividades diarias a cambio de comidas, hospedaje y otros beneficios. El programa contempla una carga de 16 horas semanales.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas díarias en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos.
Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas díarias en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos. Foto: visitpowdersprings.org
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Para quienes sueñan con conocer Estados Unidos sin afrontar los costos de una estadía tradicional, surgió una propuesta que combina viaje, intercambio cultural y aprendizaje de idiomas. Una familia de Powder Springs, en el estado de Georgia, busca voluntarios que quieran integrarse a su hogar por un período de entre una y hasta 12 semanas.

La oportunidad fue publicada a través de la plataforma Worldpackers y está orientada a personas interesadas en convivir con una familia estadounidense mientras colaboran algunas horas por semana en tareas cotidianas. A cambio, reciben alojamiento, comidas y tiempo libre para recorrer la zona.

En qué consiste el programa de voluntariado en Estados Unidos

La propuesta está basada en un modelo de intercambio cultural. Los participantes conviven con una familia local y colaboran en actividades diarias a cambio de comidas, hospedaje y otros beneficios.

La familia anfitriona está integrada por dos adultos y cuatro niñas y busca personas con interés por conocer nuevas culturas, compartir tiempo con niños y participar de una experiencia de inmersión lingüística.

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Los participantes conviven con una familia local y colaboran en actividades diarias a cambio de beneficios. Foto: Wikipedia

El programa contempla una carga de 16 horas semanales, equivalentes a unas cuatro horas de colaboración por día, junto con tres jornadas libres por semana para descansar o recorrer la región.

Además, los voluntarios pueden ayudar a los integrantes del hogar a practicar español y, a cambio, mejorar su nivel de inglés mediante la convivencia cotidiana.

Beneficios del programa: comida gratis, hospedaje y 3 días libres

Uno de los principales atractivos de la propuesta es la cantidad de servicios incluidos sin costo para los participantes. Durante su estadía, los voluntarios recibirán:

  • Desayuno incluido
  • Cena incluida
  • Cocina equipada para preparar otras comidas
  • Habitación privada
  • Lavandería gratuita
  • Internet de alta velocidad
  • Clases de idiomas
  • Bicicletas para utilizar durante la estadía
  • Tres días libres por semana

La experiencia puede extenderse desde una semana hasta un máximo de 12 semanas, dependiendo de la disponibilidad y del acuerdo alcanzado con la familia anfitriona.

La experiencia en Powder Springs puede extenderse desde una semana hasta un máximo de 12 semanas. Foto: visitpowdersprings.org

Requisitos para postularse al voluntariado

La convocatoria no está abierta a cualquier persona y establece una serie de condiciones para los postulantes. Los interesados deberán:

  • Tener entre 18 y 38 años
  • Contar con inglés intermedio o español fluido
  • Ser ciudadanos estadounidenses o poseer una visa que permita realizar la actividad correspondiente
  • Postularse de manera individual, en pareja o junto a otro voluntario

Además, el anfitrión aparece como verificado dentro de Worldpackers y recientemente aprobó nuevos voluntarios, por lo que continúa recibiendo solicitudes.

Cabe destacar que algunos gastos no están incluidos en el programa y deben ser cubiertos por cada participante. Entre ellos figuran: el seguro de viaje, transporte interno, los costos vinculados a visas o trámites migratorios y los pasajes aéreos.

El anfitrión aparece como verificado dentro de Worldpackers y recientemente aprobó nuevos voluntarios. Foto: powderspringsga.gov

Paso a paso: cómo enviar la solicitud para viajar a Estados Unidos

Las personas interesadas en participar deben realizar la postulación a través de la plataforma Worldpackers, donde se encuentra publicada la convocatoria. El proceso general incluye:

  1. Crear una cuenta en Worldpackers
  2. Completar el perfil con información personal, idiomas y experiencias previas
  3. Buscar la oportunidad de voluntariado en Powder Springs, Georgia
  4. Revisar las condiciones del intercambio, beneficios y requisitos
  5. Enviar una solicitud a la familia anfitriona explicando los motivos de interés y la disponibilidad para viajar
  6. Esperar la evaluación y respuesta del anfitrión
  7. En caso de ser seleccionado, coordinar fechas y verificar la documentación necesaria para ingresar legalmente a Estados Unidos

La experiencia está pensada para quienes buscan una alternativa diferente al turismo tradicional. A cambio de apenas 16 horas de colaboración semanal, los voluntarios acceden a alojamiento privado, comidas, intercambio de idiomas y tiempo libre para conocer una de las zonas más atractivas del estado de Georgia mientras conviven con una familia estadounidense.

VoluntariosTurismoEstados Unidos
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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