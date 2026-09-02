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Qué dijo el ICE sobre la detención de Juan Manuel Reverter, el argentino sospechoso del crimen de su novia Agostina Jalabert

El hombre de 38 años tenía una captura internacional solicitada por parte de Interpol. Fue arrestado en el estado de Oregón en julio. Qué información brindó el ICE sobre su caso.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Femicidio de Agostina Jalabert: detención de Juan Manuel Reverter
Femicidio de Agostina Jalabert: detención de Juan Manuel Reverter Foto: Canal 26
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Hace poco más de un mes, la Policía de Estados Unidos detuvo al argentino Juan Manuel Reverter (38) en el estado de Oregon por ser el presunto responsable del femicidio, Agostina Jalabert (31), hallada muerta en la habitación de su casa en Playa del Carmen el 18 de febrero de 2023. Ahora, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dio detalles sobre las condiciones en las que el sospechoso fue puesto bajo arresto.

Las autoridades estadounidenses comunicaron vía X que el presunto femicida fue ubicado dentro del condado de Deschutes. De acuerdo a la investigación que pudo realizar la Policía y el ICE, Reverter se encontraba en Estados Unidos desde el mes de agosto de 2024. El sospechoso habría ingresado al país con una visa de turista, pero continuó como ilegal una vez que el permiso venció su estadía por a los seis meses.

Detención de Juan Manuel Reverter en Oregon
Detención de Juan Manuel Reverter en Oregon Foto: X U.S. Immigration and Customs Enforcement

La detención de Juan Manuel Reverter en Estados Unidos, principal sospechoso del crimen de Agostina Jalabert

En el operativo de detención se realizó el 23 de julio de 2026 cerca de las 7.30 de la mañana con la participación de fuerzas especiales de Seguridad Nacional y también aguaciles federales que siguieron todo el caso del sujeto que tenía captura internacional con alerta roja solicitada por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Según el documento del organismo, se pudo saber, además, que no solo se lo buscaba en Estados Unidos, también cabía la posibilidad de que el individuo hubiera podido regresar a la Argentina o que haya escapado a Guatemala o Belice.

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Por otro lado, como el crimen por el cual Reverter es sospechoso ocurrió dentro de México, en las próximas semanas, se debería resolver su extradición a ese país para que sea juzgado por la justicia mexicana.

Detención de Juan Manuel Reverter
Juan Manuel Reverter y Agostina Jalabert se habían conocido en pandemia. Foto: Redes

Quién es Juan Manuel Reverter y cuál era su relación con Agostina Jalabert

Reverter actualmente tiene 38 años y cuenta con residencia en dos ciudades de Argentina: La Plata y Viedma. Sobre sus actividades laborales, se pudo saber que el sujeto había cumplido funciones en dos empresas de tecnología. La relación con Agostina Jalabert se inició en 2020, durante la pandemia.

Sin embargo, según allegados a la familia de la joven que tenía 31 años al momento de su muerte, el vínculo se tornó violento de un momento a otro y ella decidió cortar.

Por ese entonces, Jalabert, que era oriunda de la ciudad de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, trabajaba como modelo e influencer y obtuvo una oportunidad para comenzar a trabajar en Playa del Carmen, estado de Quintana Roo, en México, en el año 2022, y su mudó hacia allá con su hermana Candela. Tiempo después, sus familiares supieron que Agostina había vuelto con Reverter y que él se encontraba en México con ella.

Cómo ocurrió el presunto femicidio de Agostina Jalabert

Algunos meses más tarde, mientras Reverter ya se encontraba viviendo con Candela y Agostina, el 18 de febrero de 2023, la hermana de la joven regresó a su casa, pero esta vez sin poder abrir la puerta.

En su declaración, Candela manifestó que llamaba una y otra vez a Agostina, pero que su hermana no contestaba. Minutos después, Reverter se hizo presente en el lugar y abrió la puerta. Una vez dentro del domicilio, Candela encontró a Agostina en el baño con un cinturón en el cuello sin signos vitales. La familia apuntó desde el comienzo a Juan Manuel Reverter como posible femicida e incluso denunció inconsistencias en la investigación.

FemicidioEstados UnidosInvestigación
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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