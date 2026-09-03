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Un nuevo tiroteo en Estados Unidos: al menos un muerto y seis heridos en Minneapolis

El violento episodio ocurrió en un edificio del centro de la ciudad. Entre los heridos, figuran dos agentes de policía.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Tiroteo en Minneapolis, Estados Unidos.
Tiroteo en Minneapolis, Estados Unidos. Foto: via REUTERS
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Al menos una persona murió y seis resultaron heridas en un tiroteo que se produjo en el centro de Mineápolis.

“Mi equipo de seguridad pública está respondiendo a un tiroteo en el centro de Mineápolis esta tarde. Los agentes estatales están sobre el terreno para apoyar a la Policía local y compartiremos más información a medida que esté disponible”, dijo el gobernador de Minesota, Tim Walz, en X.

Las autoridades de Mineápolis indicaron que el tiroteo fue en la zona del 15 East de la calle Grant, aparentemente en un edificio residencial, y divulgó que había “varias víctimas, incluyendo dos policías”.

Un policía recibió disparos en el estómago y el otro en una pierna, pero no estaba claro su estado, indicó KSTP.

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Tiroteo en Minneapolis, Estados Unidos.
Tiroteo en Minneapolis, Estados Unidos. Foto: via REUTERS

Un representante del hospital a donde fueron trasladadas las víctimas, Hennepin Healthcare, dijo al canal Fox que ingresaron a siete personas y que una había fallecido.

En la escena había desplegados agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Explosivos, según indicaron las respectivas agencias en X.

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Matias Greisert
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