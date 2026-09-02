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Axel Kicillof se reunió con el arzobispo Colombo para organizar la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione y a la Basílica de Luján

El gobernador recibió al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina para ultimar detalles con vistas a la visita al país del Sumo Pontífice. “La provincia estará a disposición para que la visita del papa se desarrolle en paz”, expresó el gobernador tras la reunión.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Axel Kicillof con el arzobispo Marcelo Colombo.
Axel Kicillof con el arzobispo Marcelo Colombo. Foto: NA
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Axel Kicillof se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Daniel Colombo, con el objetivo de seguir organizando la visita del papa León XIV a la Provincia.

Durante el encuentro se abordaron las actividades previstas en el Cottolengo Don Orione y en Luján.

Además, trabajaron sobre cuestiones del operativo de seguridad para el evento masivo en la misa que dará el papa, programada para el 11 de noviembre.

En este contexto, Kicillof expresó en redes sociales que “todas las áreas del Gobierno de la Provincia estarán a disposición para que esta visita tan esperada por los bonaerenses se desarrolle en paz y de la mejor manera”.

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Por su parte, Colombo compartió la alegría por la visita apostólica y agradeció la predisposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires para trabajar junto a la Iglesia en la organización del encuentro en Luján.

También las autoridades del gobierno bonaerense se pusieron en contacto con la Gerencia de Coordinación General del Episcopado Argentino encargada de la visita papal, por definición del presidente de la CEA.

Papa Leon XIV.
Papa Leon XIV. Foto: REUTERS

Uruguay será el primer país que visite el papa por estas latitudes. Argentina será el segundo y la Nunciatura será la casa del papa durante su estadía en el país entre el domingo ocho y el miércoles 11 de noviembre.

En su visita de tres días al país, el papa León XIV va a estar visitando la Ciudad de Buenos Aires el lunes 9 de noviembre, luego irá a la ciudad de Córdoba el martes 10 y finalmente cerrará su visita al país, el miércoles 11, en Luján.

Papa León XIVAxel KicillofCottolengo Don OrioneProvincia de Buenos Aires
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