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“No puedo hacer magia”: Luis Caputo defendió el rumbo económico y admitió que en dos años todavía habrá gente que no llegue a fin de mes

El ministro de Economía aseguró que el programa aplicado por el Gobierno es el “correcto”, pidió perseverancia y sostuvo que la recuperación llevará tiempo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía.
Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía. Foto: NA
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El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y aseguró que las medidas adoptadas permitirán transformar el país si se mantienen durante los próximos años. Sin embargo, reconoció que la mejora no llegará de manera inmediata a todos los sectores.

“Dentro de dos años también va a haber gente que no va a llegar a fin de mes”, admitió Caputo al ser consultado por las dificultades que todavía atraviesan numerosos hogares. El funcionario sostuvo que no es posible revertir en poco tiempo los problemas acumulados por la Argentina y pidió evaluar el proceso desde una perspectiva de largo plazo.

“Argentina no va a ser Suiza en un año. Yo no puedo hacer magia”, expresó el titular del Palacio de Hacienda. Según explicó, su responsabilidad consiste en conseguir que la cantidad de personas con dificultades económicas disminuya progresivamente, un objetivo que, desde su perspectiva, el Gobierno ya estaría alcanzando.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, durante la segunda jornada de La cumbre internacional «Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas»
Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

Caputo pidió perseverancia para sostener el programa económico

El ministro afirmó que el plan aplicado por la administración de Milei es el adecuado y señaló que cuenta con el respaldo de empresarios y actores internacionales. Aun así, remarcó que los resultados definitivos dependerán de que la Argentina mantenga la orientación elegida y evite regresar a políticas anteriores.

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Caputo se reunió mano a mano con Scott Bessent durante la cumbre del G20 en Estados Unidos

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“Estamos seguros de que este es el camino correcto, estamos seguros nosotros, en el exterior y los empresarios. Lo importante es la perseverancia”, sostuvo. Luego agregó: “Si no nos desviamos del camino, de acá a los próximos 20 años esto va a ser otro país”.

Caputo también afirmó que la pobreza se redujo a la mitad y cuestionó la falta de reconocimiento público hacia ese resultado. Ante una pregunta sobre quienes todavía no perciben una mejora en su situación cotidiana, el funcionario respondió que esa mirada no contempla los datos disponibles ni el escenario que, según el Gobierno, habría enfrentado el país si continuaba con el programa anterior.

“Este no es un proceso en el que vas a cambiar 100 años en uno solo. Yo como ministro tengo que lograr que la gente que no llega a fin de mes sea cada vez menos, y eso se está logrando”, manifestó.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, durante la segunda jornada de La cumbre internacional «Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas»
Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

La apertura económica y la necesidad de competir con el mundo

Durante su exposición, Caputo también cuestionó las políticas aplicadas durante las últimas dos décadas. Aseguró que el desempeño económico de ese período fue negativo y contrapuso ese balance con las perspectivas que el oficialismo proyecta hacia los próximos años.

“Si mirás los últimos 20 años, fuimos un desastre, y si mirás hacia dónde vamos hoy, es todo para bien”, afirmó. Además, planteó que la economía argentina atraviesa una etapa de reconversión y defendió la incorporación del país a los mercados internacionales.

“Si no nos adaptamos al mundo, cerremos las fronteras. Argentina no tiene opción de no conectarse al mundo”, indicó. Con esa definición, el ministro ratificó la política de apertura del Gobierno frente a los reclamos de algunos sectores productivos que advierten por el impacto de las importaciones y la competencia externa.

Luis CaputoEconomía argentina
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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