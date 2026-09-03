comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Con cuestionamientos al modelo económico de Milei, Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza

La concejal de La Matanza aseguró que su alejamiento es producto de una decisión “profundamente meditada” y que “desde las fuerzas del cielo ya no se puede comprender al pueblo”.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Leila Gianni, concejal de La Matanza
Leila Gianni, concejal de La Matanza Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En un largo posteo en redes sociales, la concejal de La Matanza Leila Gianni anunció en las últimas horas que renuncia a las filas de La Libertad Avanza.

“Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar”, expresó.

La dirigente política subrayó que su alejamiento de La Libertad Avanza es producto de una decisión “profundamente meditada” ya que siente que el Gobierno se desconectó de las demandas de la sociedad y que “desde las fuerzas del cielo ya no se puede comprender al pueblo”.

“No quiero ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos y donde siento que no se escucha al pueblo”, sentenció.

Contenido Recomendado

Diputados debatirá endeudamiento familiar y discapacidad:la estrategia de Milei para frenar la avanzada opositora

Diputados debatirá endeudamiento familiar y discapacidad: la estrategia de Milei para frenar la avanzada opositora

Diputados:la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

Diputados: la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

En otra de las placas gráficas que utilizó en su publicación, Gianni acusó al Gobierno de “olvidarse de la gente”.

La dirigente reconoció que “había que ordenar la macroeconomía, cambiar el rumbo y terminar con años de irresponsabilidad” y valoró la lucha del Gobierno contra “los militantes del hambre”.

Con fuertes críticas al modelo económico de Milei, Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza. Foto: REUTERS

“Una decisión profundamente meditada”

No obstante, consideró que “la macroeconomía no puede borrar la vida cotidiana, al que trabaja y no alcanza, al comerciante, al emprendedor y al vecino”.

En otro pasaje, respondió a las críticas por su alta exposición pública y al respecto dijo que “recorrer el territorio no es estar en campaña”, como la acusaron.

“Es hacer tu trabajo. Es cumplir tu mandato. Estar cerca del vecino, caminar los barrios y recorrer la provincia de Buenos Aires no puede ser estigmatizado”, opinó.

En ese sentido, señaló que “la política no puede aparecer únicamente cuando llega una elección”. En otro orden, afirmó que “la política no puede ser un negocio personal”.

“No estoy dispuesta a aceptar que se transforme en una herramienta para hacer negocios con el poder político de turno, en contra de los vecinos; ni para ocupar cargos simplemente por ocuparlos”.

Y siguió: “Lo hice saber. Lo advertí. Pedí respuestas. Lo informé muchas veces y en todos los niveles que correspondían. No recibí respuesta alguna”.

En modo filosófico, Gianni evaluó que “cuando una persona plantea algo así y del otro lado hay silencio, también hay una respuesta”.

Sobre el final de su posteo, Gianni reiteró que su “renuncia” a la pertenencia libertaria “no significa renunciar a sus convicciones”.

“Significa ser consecuente con ellas. Vine a la política a trabajar y a defender a los vecinos. No quiero ser parte del pasado, pero tampoco de un presente que incluya a menos argentinos”, reflexionó.

Por todo esto, adelantó que se unirá a una “nueva fuerza que nace de abajo”, que “no se frena”, que “no negocia” y que es “irresistible”.

“Elijo una fuerza que nace de abajo. Una fuerza que abre puertas, escucha y acompaña. Que no necesita cargos para tener voz ni permiso para caminar los barrios. No importa lo que digan los trolls; cuenta lo que se siente en la gente”, concluyó.

La Libertad AvanzaRenuncia
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Javier Milei:“No vamos a parar hasta derrotar la inflación”

    Javier Milei: “No vamos a parar hasta derrotar la inflación”

  2. "Ezeiza Cumple":el spot por los 30 años de la creación del municipio

    "Ezeiza Cumple": el spot por los 30 años de la creación del municipio

  3. El Presidente le tomó juramento al nuevo ministro de Trasporte, Diego Giuliano

    El Presidente le tomó juramento al nuevo ministro de Trasporte, Diego Giuliano

  4. Pasajes gratuitos para personas con discapacidad:que pasará desde ahora tras la eliminación de subsidios a las empresas de micros de larga distancia

    Pasajes gratuitos para personas con discapacidad: que pasará desde ahora tras la eliminación de subsidios a las empresas de micros de larga distancia

  5. Pérez Esquivel:"La seguridad del pueblo pasa por salud, educación, trabajo y techo"

    Pérez Esquivel: "La seguridad del pueblo pasa por salud, educación, trabajo y techo"
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

En medio de un fuerte hermetismo, Javier Milei ultima detalles del mensaje que dará en cadena nacional por Malvinas

En medio de un fuerte hermetismo, Javier Milei ultima detalles del mensaje que dará en cadena nacional por Malvinas

Con cuestionamientos al modelo económico de Milei, Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza

ATE anunció un paro de 48 horas en aeropuertos de todo el país:podría haber vuelos afectados

Sergio Uñac advirtió por la morosidad de las familias en San Juan más allá del “boom minero”

Economía

Reconocido supermercado busca empleados para su nueva sucursal en Buenos Aires:qué puestos ofrece y cuáles son los requisitos

Reconocido supermercado busca empleados para su nueva sucursal en Buenos Aires: qué puestos ofrece y cuáles son los requisitos

“No puedo hacer magia”:Luis Caputo defendió el rumbo económico y admitió que en dos años todavía habrá gente que no llegue a fin de mes

ANSES confirmó el calendario de septiembre:cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos tras el respaldo de Bessent al gobierno de Javier Milei

Internacionales

Nueva York impone la política más estricta de EE.UU sobre el uso de la IA para chicos de primaria y secundaria en escuelas públicas

Nueva York impone la política más estricta de EE.UU sobre el uso de la IA para chicos de primaria y secundaria en escuelas públicas

Un nuevo tiroteo en Estados Unidos:al menos un muerto y seis heridos en Minneapolis

“Le compré dos Ferraris a mi ex”:Mary Austin habló por primera vez sobre la herencia que le dejó Freddie Mercury

Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias:ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos