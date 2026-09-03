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“Le compré dos Ferraris a mi ex”: Mary Austin habló por primera vez sobre la herencia que le dejó Freddie Mercury

La mujer hoy tiene 75 años y vive en Londres. Después de mantener un vínculo con el líder de Queen, se casó y tuvo dos hijos. Ahora, da detalles de lo que hizo con el dinero que le dejó el músico británico.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Freddie Mercury y Mary Austin, quien fuera su novia en los inicios de Queen.
Freddie Mercury y Mary Austin, quien fuera su novia en los inicios de Queen. Foto: Mary Austin vía The Guardian
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Freddie Mercury y Mary Austin se conocieron a principios de los años 70 en una tienda de ropa en la ciudad de Londres, Inglaterra. Si bien, al principio, ella pensó que el cantante, que todavía no tenía la fama que luego obtendría con los primeros éxitos de Queen, era un “fanfarrón”, al poco tiempo, el músico logró conquistarla y rápidamente empezaron un vínculo amoroso.

La pareja mantuvo una relación por más de seis años hasta que Freddie le confesó que tenía dudas sobre su sexualidad. En una reciente entrevista con The Guardian, Mary contó que el artista le había dicho que era “bisexual”, pero que inmediatamente ella le contestó que no lo creía. “Freddie sos gay”, recordó la mujer que le respondió.

Mary Austin y Freddie Mercury
Mary Austin y Freddie Mercury se conocieron en los años 70 en Londres. Foto: BBC

En tanto, Austin también habló por primera vez y sin tapujos sobre la herencia que le dejó el cantante al morir el 24 de noviembre de 1991 por una bronconeumonía complicada por el VIH, a los 45 años. Es que, a pesar de que en 1976 se separaron, ambos continuaron manteniendo una relación de amistad y cercanía.

Para Mary Austin aceptar la herencia de Freddie Mercury “fue difícil”

En su testamento, el líder de Queen determinó que el 50% de su fortuna personal, su mansión en Garden Lodge y parte de sus ganancias por regalías eran para Mary Austin. Y así fue: la voluntad de Mercury se hizo realidad, aunque no fue del todo fácil para la propia mujer aceptar esta decisión. “La verdad es que ha sido difícil aceptarla”, sostuvo la mujer.

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Incluso mencionó que en una conversación, antes de morir, Mercury le adelantó que le dejaría su casa, ella la rechazó, pero el músico insistió: “Me dijo: si todo hubiera salido según lo planeado, habrías sido mi esposa y esto te habría pertenecido por derecho”.

Qué hizo Mary Austin con la herencia que le dejó Freddie Mercury

Desde la muerte de Freddie Mercury, Mary Austin mantuvo un perfil muy bajo. Se supo que después de romper con el artista, la mujer, quien ahora tiene 75 años, se casó con el empresario Piers Cameron y tuvo dos hijos: Richard, cuyo padrino fue el propio músico, y Jamie. Hasta el momento, no había hablado en detalle sobre lo que hizo con la herencia recibida.

Ahora, Austin recordó un gasto extravagante que hizo y que estuvo vinculado a su ex marido. La mujer admitió que le compró a su anterior pareja “dos Ferraris”. Sin embargo, luego de eso, admitió que terminó la relación con él.

Mary Austin y Freddie Mercury
Mary Austin tuvo dos hijos tras terminar con Freddie Mercury. Foto: BBC

En tanto, también reveló que jamás habló sobre el dinero y la herencia recibida por parte de Freddie con sus hijos. “Nunca tuvimos esa conversación. Nunca les hablo de dinero. El dinero va a la cuenta bancaria si necesitas pagar algo”, precisó. Asimismo, la mujer mencionó que sus hijos no tienen Ferraris, pero sí un Mini y un Tesla. “Mi hijo mayor tiene un Mini de segunda mano que antes era mío y Jamie y yo compartimos un Tesla”, reveló.

Por último, Mary Austin también se refirió a cómo procesó la muerte de Freddie y admitió que lo vivió como un momento “muy doloroso”. “Me costó mucho superar el momento de su muerte: esa transición entre el ‘vas a morir’, el día de su muerte, el día siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente”, cerró.

Freddie Mercury
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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