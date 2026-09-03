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Reconocido supermercado busca empleados para su nueva sucursal en Buenos Aires: qué puestos ofrece y cuáles son los requisitos

La empresa comenzó a conformar el equipo que tendrá a cargo el funcionamiento diario del establecimiento. La convocatoria contempla vacantes para diferentes áreas operativas y de supervisión dentro de la futura sucursal sobre la autopista Panamericana.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Supermayorista Vital busca empleados para su nueva sucursal en Buenos Aires.
Supermayorista Vital busca empleados para su nueva sucursal en Buenos Aires. Foto: Vital
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El crecimiento del sector comercial en el corredor norte del conurbano bonaerense suma un nuevo capítulo. Supermayorista Vital inició la búsqueda de personal para la próxima apertura de su sucursal en Belén de Escobar, un proyecto que prevé comenzar a operar hacia fines de octubre de 2026 y que ya abrió la convocatoria para cubrir distintos puestos de trabajo.

La nueva tienda estará ubicada sobre la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 47,500, en una zona de permanente expansión comercial y logística. Mientras avanzan las obras y los preparativos para la inauguración, la empresa comenzó a conformar el equipo que tendrá a cargo el funcionamiento diario del establecimiento.

La nueva tienda del Supermayorista Vital estará ubicada sobre la autopista Panamericana en el kilómetro 47,500. Foto: Vital

La convocatoria contempla vacantes para diferentes áreas operativas y de supervisión dentro de la futura sucursal. Entre los perfiles requeridos se encuentran: jefes de área, cajeros y repositores. Desde la compañía señalaron que la búsqueda está orientada a candidatos con experiencia previa vinculada al supermercadismo, el retail o empresas de consumo masivo, aunque los requisitos específicos varían según el puesto a cubrir.

Las vacantes disponibles en Supermayorista Vital de Belén de Escobar

Jefes/as de Área

Requisitos:

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  • Secundario completo (excluyente)
  • Experiencia en supermercadismo o empresas de consumo masivo
  • Experiencia liderando equipos numerosos
  • Amplia disponibilidad horaria
  • Residir en Escobar o zonas aledañas

Tareas principales:

  • Garantizar el cumplimiento de los estándares de la tienda
  • Gestionar los indicadores y objetivos del área
  • Organizar el funcionamiento integral del sector
  • Supervisar las condiciones de orden y limpieza

Cajeros/as

El futuro Supermayorista Vital de Belén de Escobar busca empleados para el puesto de cajeros. Foto: Magnific

Requisitos:

  • Secundario completo (excluyente)
  • Experiencia previa en supermercadismo, retail o consumo masivo
  • Amplia disponibilidad horaria
  • Residir en Escobar o zonas aledañas

Tareas principales:

  • Atender a los clientes
  • Cobrar productos
  • Controlar las operaciones
  • Gestionar los diferentes medios de pago
  • Mantener el orden de la línea de cajas

Repositores/as

Requisitos:

  • Secundario completo (excluyente)
  • Experiencia previa en supermercadismo, retail o consumo masivo
  • Amplia disponibilidad horaria
  • Residir en Escobar o zonas aledañas

Tareas principales:

  • Colaborar con la recepción y el almacenamiento del stock
  • Controlar precios y promociones
  • Mantener el orden y la limpieza del sector
  • Reponer productos
  • Verificar fechas de vencimiento
El futuro Supermayorista Vital de Belén de Escobar busca empleados para el puesto de repositores. Foto: Magnific

La apertura del Supermayorista Vital está prevista para octubre de 2026

La incorporación de trabajadores se produce en paralelo al avance del proyecto comercial que Vital desarrolla en Escobar. La empresa prevé inaugurar el nuevo punto de venta hacia fines de octubre de 2026, con el objetivo de ampliar su presencia en una de las zonas de mayor crecimiento de la provincia de Buenos Aires.

No obstante, la llegada del mayorista no solo implicará una nueva alternativa de compra para comerciantes y consumidores de la región, sino también la generación de empleo local en distintos niveles de la estructura operativa.

Con el proceso de selección ya en marcha, la compañía busca completar los equipos que acompañarán la puesta en funcionamiento de una sucursal llamada a convertirse en uno de los nuevos polos comerciales del partido de Escobar.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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